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Новини 08/10/2024

80% розробників повинні підвищити свою кваліфікацію до 2027 року — дослідження

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання Favbet Tech

Нове дослідження Gartner стверджує, що 80% розробників програмного забезпечення будуть змушені підвищити свою кваліфікацію протягом найближчих трьох років, щоб не відставати від досягнень штучного інтелекту в своїй галузі. Про це повідомляє WindowsCentral.

Згідно з аналізом Gartner, штучний інтелект не вкраде робочі місця у програмістів, оскільки «людський досвід і креативність завжди будуть важливими для створення складного інноваційного програмного забезпечення». Але інструменти на базі ШІ наступного покоління, такі як чат-боти OpenAI GPT-4o та OpenAI-o1, вже зараз демонструють, що технологія швидко розвивається, оскільки вони можуть писати та виявляти помилки в коді за лічені секунди. 

Розглядаючи сценарій у короткостроковій перспективі, інструменти штучного інтелекту допоможуть підвищити продуктивність розробників програмного забезпечення шляхом автоматизації простих і повторюваних завдань. Процес уже почався, і, як повідомляється, першими бенефіціарами цієї переваги стануть senior-розробники.

На наступному етапі з’являться інструменти штучного інтелекту, які повністю автоматизують конкретні завдання розробки програмного забезпечення. У розробці софту станеться справжня революція, яка неминуче призведе до появи програмної інженерії на базі ШІ. Ця зміна означає, що більша частина написаного коду буде згенерована в нейромережі.

Нарешті, у довгостроковій перспективі більшість компаній перейдуть на кодування за допомогою штучного інтелекту. Це спричинить потребу у висококваліфікованих розробниках, завдання яких полягає у створенні підказок для ШІ на природній мові та розширена генерація пошуку. Ці навички стануть одними з найбільш затребуваних при наймі розробників програмного забезпечення в епоху штучного інтелекту. 

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