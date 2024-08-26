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Новини 26/08/2024

Amazon Q зекономив компанії 4500 років роботи розробників — СЕО Amazon

Андрій Губін

Журналіст

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СЕО Amazon Енді Джассі заявив, що ШІ-інструмент Amazon Q зекономив компанії 4500 років роботи розробників, повідомила iLenta.

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Крім того, інструменту компанії, що працює на основі AI та призначеного для програмістів, приніс додаткові $260 млн щорічного приросту ефективності за рахунок підвищення безпеки та зниження витрат на інфраструктуру.

Джассі розповів про те, що Amazon Q відіграв важливу роль у автоматизації перевірки коду. Він підкреслив, що це досягнення демонструє, як великі підприємства можуть значно покращити процеси розробки програмного забезпечення за допомогою таких передових інструментів.

У своєму недавньому листі акціонерам і документах, опублікованих у Комісії з цінних паперів та бірж США, Джассі підкреслив здатність Amazon Q прискорювати перехід від застарілих версій Java до нових, безпечніших, і натякнув на майбутнє розширення підтримки «перетворення коду .NET».

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