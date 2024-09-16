Автоматизована роздача повісток: у Міноборони пояснили, як вона працюватиме

У Міністерстві оборони України роз’яснили, як працюватиме функціонал автоматизованої роздачі повісток. За словами начальника Управління інформаційних технологій Міноборони Олега Берестового, це процес стане більш прозорим та швидким.

В інтерв’ю для DOU Podcast, керівник IT-сектору оборонного відомства пояснив, що для роздачі повісток залучать «Укрпошту». Отримавши паперову повістку, громадянин зможе перевірити її актуальність через мобільний додаток «Резерв+».

«Як зараз відбувається виписування повісток? Їх виписують вручну, роздруковують, і потім стос паперу приходить начальнику ТЦК, який має підписувати їх, ставити печатку, і далі повістки розносять. Це — неефективний процес. Тому ми зробили зараз функціонал, щоб повістку можна було генерувати в реєстрі «Оберіг», підписувати електронним підписом начальника ТЦК і навіть не роздруковувати безпосередньо в ТЦК. Воно буде йти одразу на централізований друк, звідти — на Укрпошту, вона розвозитиме, а в нас буде інформація, де повістка знаходиться: чи вона була доставлена, чи ні, чи десь загублена, скільки часу на доставку пішло тощо», — розповів Олег Берестовий.

Перевірка повістки через «Резерв+» відбуватиметься за допомогою сканера QR-кодів. Отримавши поштою паперову повістку, військовозобов’язаний камерою смартфона зчитує на ній QR-код і в додатку «Резерв+» отримує детальну інформацію щодо мобілізації.

«Ти маєш бути впевненим, що тобі не надіслали якийсь фішинг абощо, а що дійсно твій ТЦК підписав цю повістку. Тому в Резерв+ буде функція: як через сканер QR можна буде перевірити чи дійсно начальник ТЦК підписав цю повістку, чи вона законна, валідна, легальна і її ніхто інший не підписав по дорозі до автобусної зупинки. Це функціонал, який дозволить захистити особу як військовозобов’язаного», — пояснив Берестовий.

Розсилки повісток в «Резерв+» не буде. Принаймні до весни 2025 року, оскільки беклог додатку цього не передбачає. За словами представника Міноборони, у найближчому майбутньому планується надавати громадянам автоматизовані відстрочки.

«До прикладу, люди з інвалідністю. Якщо держава про тебе знає, що в тебе є певна група інвалідності й ти не придатний до служби апріорі, то навіщо тоді перепідтверджувати, регулярно проходити ВЛК? Тут потрібно і нормативно врегулювати, і технічно. Ми над цим працюємо. Знаємо, як це зробити, і в найближчі тижні до цього підійдемо», — пообіцяв начальник IT-управління Міноборони України.

Автоматизовані відстрочки стосуватимуться також і тих українців, які здобувають свою першу вищу освіту, опікунів трьох або більше дітей, та інших категорій громадян.

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