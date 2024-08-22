Історія про те, як я ледь не завалив свій перший проєкт

Клієнт з Австралії. Мета — збудувати з нуля веб-апку, в якій юристи могли б відстежувати статус оформлення документів для купівлі-продажу нерухомості.
Договір підписано за моделлю Time&Material — cкільки годин команда залогує протягом місяця на проєкт, стільки виставляється в рахунку. Бізнес-вимоги максимально поверхневі, відсутній дизайн, в наявності лише приблизна оцінка робіт по бекенду.
Заходжу на проєкт, пробую налаштовувати процес деталізації бізнес-вимог, де-факто виконую ролі BA та Scrum Master.
Проходить три місяці, клієнт раптом вибухає: «Чому проєкт ще далекий від завершення? У мене закінчується бюджет, ви мене розводите».
Виявляється, клієнт очікував, що ми завершимо MVP в рамках того верхньорівневого естімейту, який дали на самому початку.
Ситуацію вирулили: в наявності вже були UX/UI дизайн та деталізовані вимоги MVP, що дозволило зробити більш менш чітку оцінку необхідних ресурсів. Запропонували завершити проєкт по моделі Fixed Price — за фіксовану ціну.
Клієнт погодився, проєкт доробили.
Висновки:
- Детально розпитуйте замовника про його очікування, обмеження та критерії успіху проєкту.
- Проводьте регулярні фідбек-сесії з замовником, актуалізовуйте очікування, виявляйте можливі проблеми якнайшвидше.
- Уважно вивчайте договір, а краще підключайтесь ще на етапі його формування, аби запевнитись, що обрана оптимальна модель співпраці.
Цей текст з особистого блогу, опублікований з дозволу автора.
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