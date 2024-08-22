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Гроші      22/08/2024

Історія про те, як я ледь не завалив свій перший проєкт

Юрій Пузіченко BLOG

IT Delivery Manager

Клієнт з Австралії. Мета — збудувати з нуля веб-апку, в якій юристи могли б відстежувати статус оформлення документів для купівлі-продажу нерухомості.

Онлайн-курс "Кольорокорекція" від Skvot.
Навчись створювати вау-ефект у відео за допомогою кольору. Опануй скіл, який робить меджик із будь-яким контентом — в рекламі, фільмах, кліпах чи навіть у відео для соціальних мереж. .
Детальніше про курс

Договір підписано за моделлю Time&Material — cкільки годин команда залогує протягом місяця на проєкт, стільки виставляється в рахунку. Бізнес-вимоги максимально поверхневі, відсутній дизайн, в наявності лише приблизна оцінка робіт по бекенду.

Заходжу на проєкт, пробую налаштовувати процес деталізації бізнес-вимог, де-факто виконую ролі BA та Scrum Master.

Проходить три місяці, клієнт раптом вибухає: «Чому проєкт ще далекий від завершення? У мене закінчується бюджет, ви мене розводите».


Виявляється, клієнт очікував, що ми завершимо MVP в рамках того верхньорівневого естімейту, який дали на самому початку.

Ситуацію вирулили: в наявності вже були UX/UI дизайн та деталізовані вимоги MVP, що дозволило зробити більш менш чітку оцінку необхідних ресурсів. Запропонували завершити проєкт по моделі Fixed Price — за фіксовану ціну.

Онлайн-курс "Кольорокорекція" від Skvot.
Навчись створювати вау-ефект у відео за допомогою кольору. Опануй скіл, який робить меджик із будь-яким контентом — в рекламі, фільмах, кліпах чи навіть у відео для соціальних мереж. .
Детальніше про курс

Клієнт погодився, проєкт доробили.

Висновки:

  • Детально розпитуйте замовника про його очікування, обмеження та критерії успіху проєкту.
  • Проводьте регулярні фідбек-сесії з замовником, актуалізовуйте очікування, виявляйте можливі проблеми якнайшвидше.
  • Уважно вивчайте договір, а краще підключайтесь ще на етапі його формування, аби запевнитись, що обрана оптимальна модель співпраці.
    • Онлайн-курс “HR Business Partner” від Laba.
    Підсилите звʼязок HR- та бізнес-процесів за допомогою вдосконалення аналітичних навичок. Навчіться розробляти HR-стратегії та планувати бюджети відповідно до цілей компанії. .
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Цей текст з особистого блогу, опублікований з дозволу автора.

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Цей матеріал – не редакційний, це – особиста думка його автора. Редакція може не поділяти цю думку.

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