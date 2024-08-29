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Аналіз продуктивності      29/08/2024

Топ утиліт для підвищення вашої продуктивності та ефективності в роботі

Ася Карапетян BLOG

Контент-маркетолог в компанії Nektony

У цій статті ми розповімо про найкращі програми, які допоможуть вам підвищити продуктивність та ефективність. Ми розглянемо різні категорії, такі як управління фокусом, управління завданнями, управління часом та інструменти управління проєктами. Крім того, ми розглянемо спеціальний розділ, присвячений розробці та дослідженню інструментів штучного інтелекту.

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Програми для управління завданнями

Todoist

Todoist — популярна програма для управління завданнями, яка допоможе вам організувати ваші завдання та проєкти. За допомогою Todoist ви можете створювати групи проєктів і підпроєктів, розділених на дрібні завдання. Програма підходить як для індивідуального використання, так і для роботи в команді, як для особистих справ, так і для робочих питань.

Trello

Trello — це хмарна платформа для управління проєктами та завданнями, заснована на методі Канбан. Вона дозволяє візуалізувати ваш робочий процес за допомогою дощок, списків і карток. Це чудовий інструмент для співпраці над проєктами, що допомагає вашій команді координувати роботу, обмінюватися інформацією та відстежувати завдання.

Управління часом

Toggl Track

Toggl Track — це хмарний додаток для відстеження часу, розроблений для професіоналів, команд і фрилансерів. Він дозволяє командам колективно відстежувати час, витрачений на проєкти, що призводить до більшої прозорості та ефективності. Його також можна інтегрувати з різними сервісами, такими як Asana, Trello, Jira та GitHub.

Онлайн курс з промт інжинірингу та ефективної роботи з ШІ від Powercode academy.
Курс-інтенсив для отримання навичок роботи з ChatGPT та іншими інструментами ШІ для професійних та особистих задач, котрі допоможуть як новачку, так і професіоналу.
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RescueTime

Якщо ви шукаєте автоматичний інструмент для відстеження часу, який допоможе вам бути більш продуктивним, RescueTime — чудовий варіант. Він працює у фоновому режимі та надає точний огляд вашої щоденної активності. Крім того, він дозволяє встановлювати цілі для продуктивного часу та отримувати сповіщення, якщо ви витрачаєте надто багато часу на відволікаючі заняття.

MacCleaner Pro

MacCleaner Pro від компанії Nektony — це потужний інструмент для очищення та оптимізації вашого комп’ютера Mac, який допомагає зробити вашу роботу ефективнішою. Програма видаляє непотрібні файли, такі як кеші, залишки від видалених програм, великі та дублікати файлів, що дозволяє звільнити місце на диску та прискорити роботу системи. Завдяки MacCleaner Pro ваш Mac працюватиме швидше та стабільніше, що значно підвищить вашу продуктивність.

Програмне забезпечення для управління комунікаціями

Slack

Slack — це чудовий інструмент для команд, який допомагає вам швидко й легко спілкуватися (чат, голосові дзвінки та відеоконференції в одному місці!), координувати роботу (створювати канали для різних тем, проєктів або команд) і бути в курсі справ (обмінюватися файлами, встановлювати завдання та відстежувати їхній прогрес). Завдяки Slack ви забудете про довгі електронні листи та зустрічі.

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Microsoft Teams

Microsoft Teams — це універсальна платформа для комунікацій та співпраці. Вона поєднує в собі чат, відеодзвінки, сховище документів і можливість підключення інших корисних програм. MS Teams чудово працює з відомими програмами Microsoft 365, такими як Word, Excel і PowerPoint. Це означає, що ви та ваші колеги можете редагувати один документ одночасно безпосередньо в Teams і легко ділитися файлами.

Управління проєктами

Asana

Asana — це веб-платформа та мобільний додаток, розроблений для оптимізації командної роботи та підвищення продуктивності. Вона дозволяє структурувати ваші завдання, розділяючи їх на підзадачі, кроки та окремі елементи. У результаті ви отримуєте чітку ієрархію ваших робочих процесів. Різноманітні інструменти, такі як діаграми Ганта та календарі, дозволяють візуалізувати прогрес завдань і цілей.

Monday.com

Monday.com – це універсальна операційна система для роботи (Work OS), яка допомагає вам організовувати ваші проєкти, завдання та щоденні справи. Вона дозволяє управляти завданнями та проєктами, структуруючи їх, призначаючи відповідальних осіб, встановлюючи крайні терміни та відстежуючи прогрес. Monday.com інтегрується з популярними програмами та сервісами, такими як Slack, Microsoft Teams, Google Drive і Zapier, щоб спростити робочі процеси та централізувати інформацію в межах платформи.

Автоматизація

Zapier

Zapier — це платформа для автоматизації робочих процесів, яка дозволяє підключати різні програми та веб-сервіси. За допомогою цієї програми ви можете створювати автоматизовані сценарії (Zaps), які виконують певні дії залежно від зазначених вами подій. Вона пропонує попередньо створені шаблони для поширених сценаріїв, тому навіть користувачі без навичок програмування можуть нею користуватися.

IFTTT (If This Then That)

IFTTT (що розшифровується як «Якщо Це То Те») — це сервіс автоматизації, розроблений для полегшення життя шляхом підключення різних веб-сервісів і пристроїв. Він дозволяє створювати автоматичні ланцюжки дій, звані «аплетами», які виконуються за певних умов. Ось кілька прикладів використання IFTTT:

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Розробка та дослідження штучного інтелекту

Jupyter Notebook

Jupyter Notebook — це веб-додаток з відкритим кодом, який дозволяє створювати та ділитися документами, що містять виконуваний код, рівняння, візуалізації та пояснювальні тексти. 

Jupyter Notebook підтримує різні мови програмування (насамперед Python, але також R, Julia та інші) за допомогою ядер, що дозволяє інтерактивно писати та виконувати код у веб-середовищі. Це ідеальний інструмент для науковців з даних, аналітиків і дослідників даних для співпраці та відтворюваного вивчення, аналізу та моделювання даних. Дані можна імпортувати, очищати, аналізувати та візуалізувати безпосередньо в блокноті.

Google Colab

Google Colab створений командою Google Research з метою зробити машинне навчання та науку про дані більш доступними для широкої аудиторії. Це хмарна платформа, яка надає доступ до обчислювальних ресурсів Google, таких як TPU та GPU, для машинного навчання та науки про дані. Вона дозволяє користувачам створювати код на Python та підтримує спільну роботу в реальному часі, де кілька користувачів можуть одночасно редагувати та коментувати один і той же блокнот.

Kaggle

Kaggle — це платформа для всіх, хто захоплюється наукою про дані та машинним навчанням: від початківців студентів до досвідчених дослідників і практиків. Тут ви знайдете інтерактивне середовище, яке називається Kernels (раніше відоме як Kaggle Notebooks). Ви можете писати й виконувати код на Python або R. Kernels ідеально підходять для дослідження даних, аналізу, побудови моделей та візуалізації.

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Ще одна чудова особливість Kaggle полягає в тому, що ви можете легко «форкнути» чужі Kernels і змінювати їх. Це чудово підходить для співпраці, обміну знаннями та навчання на нотатках, створених спільнотою.

Заключення

У сучасному швидкоплинному світі, незалежно від вашої професії — чи ви розробник, науковець з даних, менеджер проєктів, або просто людина, яка прагне оптимізувати свій робочий процес — існують інструменти, які можуть підняти вашу роботу на новий рівень. Сподіваємося, що ця стаття надала вам цінну інформацію та допомогла орієнтуватися в різноманітності доступних рішень.

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Цей матеріал – не редакційний, це – особиста думка його автора. Редакція може не поділяти цю думку.

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