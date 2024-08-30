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Mobile app      30/08/2024

Як менше відволікатись на телефон? Дійсно корисні застосунки

Юрій Пузіченко BLOG

IT Delivery Manager

Я перепробував чимало додатків для підвищення продуктивності, але більшість викликали лише роздратування. Мені не подобається, коли мене надмірно контролюють, особливо якщо це робить сам телефон.

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Врешті-решт, мої пошуки привели до двох додатків, які не лише корисні, але й легко інтегруються у повсякденність без особливих подразнень.

ChickFocus (iPhone) / Focus Chick (Android)

Цей застосунок перетворює боротьбу з неуважністю на цікаву гру. У ньому ви можете вирощувати віртуальних пташок .

Як це працює? Коли мені треба сфокусуватись на завданні, я запускаю таймер у застосунку.

Якщо я протримався визначений час (зазвичай ставлю 30 хв.), у мене народжується нове курча.

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Якщо відволікся на соцмережі, моє курча вмирає, видаючи жалібний передсмертний крик. Почувши цей звук, я зарядився мотивацією більше ніколи не втрачати жодного курчати.

Таким чином, я сам визначаю, коли хочу сфокусуватись на чомусь без відволікання на телефон. Сам визначаю, як довго це триватиме. Повний контроль.

На жаль, Android версія не вміє блокувати інші застосунки. Розрахунок на те, що ви не мухлюватимете, залишаючись у додатку.

Opal (iPhone) / Ascent (Android)

Ці застосунки дозволяють налаштувати власний розклад користування смартфоном, блокуючи обрані додатки в конкретні періоди дня.

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Наприклад:

  • Заблокувати соцмережі протягом 1 години після сну;
  • Дозволити вікно перед роботою для перевірки новин та повідомлень;
  • Заблокуватись на період дня, коли ви займаєтесь deep work;
  • Дозволити вікно для відпочинку протягом обіду;
  • Заблокуватись на період дня, коли ви зазвичай займаєтесь своїм хобі;
  • Дозволити вікно посеред вечора для перевірки новин та повідомлень;
  • Заблокуватись протягом 1 години перед сном;

Хоча цей варіант більш радикальний, контроль залишається у вас. Ви можете тестувати різні варіанти розкладу, щоб в результаті виробити схему, яка приносить максимум користі та мінімум роздратування.

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Смартфони та соцмережі — це, насамперед, інструменти. Хоча вони здатні завдавати значної шкоди, їх можна перетворити на потужні рушії саморозвитку та нарощення соціального капіталу. Сподіваюся, цей допис допоможе вам наблизитися до цієї мети.

Про те, як зробити ChatGPT вашим особистим кінокритиком або кухарем-консультантом, я розповідав у своєму тг-каналі.

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Цей матеріал – не редакційний, це – особиста думка його автора. Редакція може не поділяти цю думку.

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