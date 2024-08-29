Через війну українські ІТ-компанії втрачають до 2 млрд грн щомісяця

Українські ІТ-компанії втрачають через війну чималу частину свого доходу. Йдеться про 2 млрд грн щомісяця. Про це в інтерв’ю Delo.ua розповіла Ольга Шаповал, виконавчий директор Харківського ІТ кластера.

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Доходи українських компаній зменшуються через втрату контрактів з іноземними партнерами, які не хочуть, щоб виконання проекту залежало від військових ризиків. Відповідно, це впливає на податки та створення робочих місць. Ще одна проблема IT-галузі полягає в ризику мобілізації спеціалістів, залучених до проекту.

«Коли раптово мобілізують айтівця з проекту, ІТ-компанія не може впливати на цей процес. А іноземний замовник, своєю чергою, більше не хоче витрачати час на пошук та онбординг нового айтівця з України. Він надасть перевагу працевлаштуванню ІТ-фахівця з Польщі або Чехії. Ось через такі історії, пов’язані з ризиками війни, українські команди втрачають контракти з іноземними партнерами. У результаті наша IT-індустрія має мінус десь 2 млрд грн щомісяця. А це мінус податки, нові робочі місця й інше», — говорить Шаповал.

Також є проблема відряджень для українських ІТ-фахівців. Виїжджати на перемовини за кордон можуть тільки заброньовані фахівці, тому все частіше їздять жінки з ІТ-компаній.

Високотехнологічний бізнес в Україні відчуває серйозний кадровий голод. В українських компаніях все частіше наймають жінок. Але є напрями, де чоловіків як фахівців усе ж більше, наприклад, інженерія, розробка тощо. У дорослому віці важко перекваліфікуватися на інженера без відповідної математичної бази або закінчивши лише курси. Для підготовки фахівця належного рівня потрібно десь 5–7 років.

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На думку Ольга Шаповал, розв’язати проблему треба системною освітньою роботою .

«Необхідно працювати зі школами, університетами, популяризувати технічні спеціальності серед молоді. Зокрема, сьогодні олімпіадники знову в тренді. Індустрії потрібні люди, які розуміються на фундаментальних науках та можуть працювати інженерами чи архітекторами зі штучним інтелектом», — додала виконавчий директор Харківського ІТ кластера.

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