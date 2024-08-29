Через війну українські ІТ-компанії втрачають до 2 млрд грн щомісяця
Українські ІТ-компанії втрачають через війну чималу частину свого доходу. Йдеться про 2 млрд грн щомісяця. Про це в інтерв’ю Delo.ua розповіла Ольга Шаповал, виконавчий директор Харківського ІТ кластера.
Доходи українських компаній зменшуються через втрату контрактів з іноземними партнерами, які не хочуть, щоб виконання проекту залежало від військових ризиків. Відповідно, це впливає на податки та створення робочих місць. Ще одна проблема IT-галузі полягає в ризику мобілізації спеціалістів, залучених до проекту.
«Коли раптово мобілізують айтівця з проекту, ІТ-компанія не може впливати на цей процес. А іноземний замовник, своєю чергою, більше не хоче витрачати час на пошук та онбординг нового айтівця з України. Він надасть перевагу працевлаштуванню ІТ-фахівця з Польщі або Чехії. Ось через такі історії, пов’язані з ризиками війни, українські команди втрачають контракти з іноземними партнерами. У результаті наша IT-індустрія має мінус десь 2 млрд грн щомісяця. А це мінус податки, нові робочі місця й інше», — говорить Шаповал.
Також є проблема відряджень для українських ІТ-фахівців. Виїжджати на перемовини за кордон можуть тільки заброньовані фахівці, тому все частіше їздять жінки з ІТ-компаній.
Високотехнологічний бізнес в Україні відчуває серйозний кадровий голод. В українських компаніях все частіше наймають жінок. Але є напрями, де чоловіків як фахівців усе ж більше, наприклад, інженерія, розробка тощо. У дорослому віці важко перекваліфікуватися на інженера без відповідної математичної бази або закінчивши лише курси. Для підготовки фахівця належного рівня потрібно десь 5–7 років.
На думку Ольга Шаповал, розв’язати проблему треба системною освітньою роботою .
«Необхідно працювати зі школами, університетами, популяризувати технічні спеціальності серед молоді. Зокрема, сьогодні олімпіадники знову в тренді. Індустрії потрібні люди, які розуміються на фундаментальних науках та можуть працювати інженерами чи архітекторами зі штучним інтелектом», — додала виконавчий директор Харківського ІТ кластера.
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