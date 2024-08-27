Чи можливо скасувати криптовалютну транзакцію?

Для багатьох користувачів Bitcoin та інших криптовалютних мереж транзакції — це болюча тема. Адже часто через високе навантаження доводиться платити чималу комісію або ж чекати підтвердження переказу довгі години. Не виключений і шанс помилки — так, наприклад, у січні 2024 року невідомий заплатив 4,03 BTC ($173 148) за операцію, тоді як сума угоди становила лише 2,9 BTC. І таких випадків чимало.

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А у вересні 2023 блокчейн-компанія Paxos помилково витратила на комісію рекордні 83,65 BTC ($3,1 млн) за умови відправлення 55,77 BTC ($2,1 млн). Пул майнерів F2Pool повідомив про повернення коштів, однак такий фінал історії лише виняток з правила.

У цій статті я хотів би розповісти про технічний бік питання — як працює переказ цифрових валют на блокчейні та чи можливо скасувати криптовалютну транзакцію вручну.

А також відповісти на запитання: як безпомилково надсилати активи, не хвилюючись про високі комісії, час очікування та потенційні помилки.

Як влаштовані операції на блокчейні

Блокчейн Bitcoin, як і всі інші криптовалютні мережі — це реєстри даних, основним принципом яких є децентралізація. Це означає, що всі користувачі мережі є її рівноправними учасниками, а робота блокчейну не залежить від будь-яких серверів і продовжує працювати за будь-якої кількості клієнтів.

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Цей реєстр складається з блоків, де кожен блок містить інформацію про транзакції, формуючи ланцюжок «бухгалтерських» записів. При цьому кожен новий блок пов’язаний з попереднім і наступним за допомогою криптографічних протоколів захисту, що забезпечує незмінність даних і незворотність підтверджених операцій.

Різні блокчейни відрізняються в деталях, проте принцип роботи приблизно один. Щоб краще зрозуміти як влаштовані транзакції, розгляньмо їх на прикладі Bitcoin.

Транзакції в Bitcoin «містять кілька входів і виходів. Зазвичай це або один вхід з більшої попередньої транзакції, або кілька входів, що об’єднують дрібніші суми, і не більше двох виходів: один для оплати і один, що повертає решту, якщо така є, назад відправнику» . Згідно з WhitePaper, це зроблено «для того, щоб можна було розділяти й об’єднувати цінності» , тобто BTC із різних входів.

При переказі коштів Bitcoin проводить дві операції в одній. Він відправляє ВЕСЬ баланс, а після підтвердження повертає залишок назад. Поки операція в мемпулі (динамічній черзі з транзакцій) залишок коштів буде «заморожений».

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Ці входи мають дорівнювати або бути більшими за суму, яку користувач хоче переказати (виходів).

«Якщо вихідна вартість транзакції менша за її вхідну вартість, різниця становить плату за транзакцію» , тобто комісію.

Комісія не вказується явно в транзакції. Вона автоматично залишається в мережі як нагорода майнерам за включення цієї транзакції в блок.

Комісія за транзакцію в мережі Bitcoin визначається розміром транзакції в байтах і поточною ставкою, вираженою в Satoshi (0.00000001 BTC) за байт.

Розмір транзакції залежить від кількості входів і виходів. Так у середньому один вхід типу P2PKH важить 148 байт, а вихід – 34 байти. Сама транзакція зазвичай займає 10 байт. При використанні протоколів, таких як SegWit, вагу транзакції можна зменшити, знизивши комісію за транзакцію.

Швидкість виконання операції безпосередньо залежить від розміру комісії, яку користувач платить майнерам за підтвердження. Щоб операція пройшла без затримок, комісія має дорівнювати середньому рівню на момент угоди.

Чим комісія вища за актуальну, тим швидше буде завершено транзакцію, тому що в цьому випадку вона є пріоритетнішим завданням для майнерів.

Що нижча комісія, то довше триватиме переказ, оскільки постійно з’являтимуться нові транзакції, вигідніші для підтвердження. У цьому випадку вона може застрягнути в мемпулі або ж зовсім буде відхилена майнерами.

Перевірити актуальну комісію можна в блокчейн-оглядачі, наприклад, такому як Blockchair. Також деякі гаманці вказують її обсяг прямо в меню угоди.

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Але навіть встановивши актуальну комісію, транзакція може залишитися в мемпулі, якщо в момент формування угоди збільшиться навантаження на блокчейн. Комісії різко зростуть і черговість підтвердження зміниться. Якщо її не скасують одразу, то переказ може застрягнути на години або дні — поки не спаде високе навантаження.

Що в підсумку?

Підтверджені операції в блокчейні неможливо скасувати. Також у мережі немає механізму для скасування завдань, які пішли в мемпул для виконання.

Транзакції з низькою комісією будуть скасовані майнерами або застрягнуть.

Рівень комісії може миттєво змінитися в пікові періоди.

Поки транзакція перебуває в мемпулі, користувач не може використовувати кошти, що залишилися на гаманці, через особливості мережі Bitcoin.

Але чи є рішення, щоб виправити транзакцію або скасувати її? На щастя, є.

Як прискорити і скасувати транзакцію

За весь час існування Bitcoin та індустрії криптовалют з’явилося кілька рішень, здатних підвищити зручність переказів активів. Наприклад, найвідоміший спосіб прискорити транзакцію — використовувати протокол Lightning Network.

Однак є й варіанти простіші та зручніші. Наприклад, криптовалютний гаманець з можливістю гнучкого коригування транзакцій, такий як мобільний Trustee Wallet. На його прикладі ми й розглянемо як можна прискорити або скасувати переказ коштів.

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Прискорити підтвердження можна за допомогою функції Replace-by-fee (RBF) — редагування транзакції, що перебуває в мемпулі та ще не підтверджена. Фактично, використовуючи цю функцію, гаманець формує нову операцію, яка використовуватиме ті самі входи та виходи, що й та, що застрягла в мемпулі, що й дасть змогу « змінити » розмір комісії. Також це допоможе уникнути подвійних витрат, оскільки майнери вважатимуть нову транзакцію тією ж самою, що була раніше.

Щоб «відредагувати» комісію, відкрийте історію та виберіть платіж. Натисніть на «Прискорити» й встановіть комісію із запропонованих варіантів або вручну.

Скасувати транзакцію можна тільки якщо вона ще не була підтверджена. Але відхилити операцію в мемпулі все таки можна. Для цього в Trustee Wallet є функція « скасування » — розвороту транзакції на свою адресу. Для цього потрібно також зайти в історію, вибрати переказ у статусі « не підтверджено » й натиснути « Повернення ».

Однак через особливості різних блокчейнів, і прискорення, і скасування доступні тільки в декількох мережах — це Bitcoin, Ethereum і Dogecoin. Також можна виправити перекази будь-яких токенів стандарту ERC-20, наприклад, стейблкоїна USDT.

Сьогодні далеко не кожен децентралізований гаманець має таку функцію, незважаючи на потребу спільноти в таких рішеннях.

Альтернативне вирішення питання

Але незважаючи на переваги децентралізованих гаманців, багато користувачів віддають пріоритет зручності та обирають кастодіальні сервіси. Такі сервіси постійно займаються оптимізацією — зменшують кількість входів, використовують SegWit для зниження байт у блоці, що дає змогу переказувати активи економніше.

Наприклад, ще один елемент екосистеми Trustee – кастодіальний гаманець із вбудованою платіжною карткою Trustee Plus привносить такі рішення:

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Усе це дає можливість безпомилково переказувати будь-які цифрові активи – не лише Bitcoin, а й десятки інших криптовалют — не хвилюючись про високі комісії, довгий час очікування та не задаючись питанням як скасувати криптотранзакцію.

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