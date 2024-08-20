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Гроші 20/08/2024

Чому можна злетіти з єдиного податку. Причина, про яку можна забути

Валентина Паскаль

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Чому можна злетіти з єдиного податку? Причин є багато. Ось одна з них, про яку деякі ФОПи успішно забувають.

Це наявність податкового боргу станом на 1 число місяця протягом двох послідовних кварталів у сумі більше ста вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3060 грн).

Наприклад, ваш ФОП (на 3 групі) не заплатив за перший квартал 2024 року єдиний податок у сумі, що перевищує 3060 грн своєчасно і у нього виник після 20.05.2024 податковий борг.

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Відлік двох послідовних кварталів (6 місяців) з метою переходу на сплату інших податків і зборів починається з 01 числа місяця, наступного за кварталом, в якому виник такий борг.

У такого ФОПа протягом 6 місяців перевіряємо наявність боргу на кожне 01 число місяця.

  • 01.07.2024 року — 1-ше число місяця наступного за кварталом.
  • 01.07.2024 року — податковий борг більше 3060 грн.
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  • 01.08.2024 року — податковий борг більше 3060 грн.
  • 01.09.2024 року — податковий борг більше 3060 грн.
  • 01.10.2024 року — податковий борг більше 3060 грн.
  • 01.11.2024 року — податковий борг більше 3060 грн.
  • 01.12.2024 року — податковий борг більше 3060 грн.
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Отже, щоб такому ФОПу злетіти на загальну систему потрібно не оплачувати цей податковий борг до 01.01.2025 року.

Ця норма прописана у Податковому кодексі України. Підпункт 8 підпункту 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 ПКУ каже нам наступне:

298.2.3. Платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, у таких випадках та в строки:
8) у разі наявності податкового боргу у розмірі, що перевищує суму, визначену абзацом третім пункту 59.1 статті 59 цього Кодексу, на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів – в останній день другого із двох послідовних кварталів;

Пункт 59.1 статті 59 ПКУ:

59.1. У разі коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення…. У разі збільшення загальної суми податкового боргу до розміру, що перевищує сто вісімдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, контролюючий орган надсилає (вручає) податкову вимогу такому платнику податків. Строк давності, визначений пунктом 102.4 статті 102 цього Кодексу для стягнення податкового боргу, у такому випадку розпочинається не раніше дня виникнення податкового боргу у сумі, що перевищує сто вісімдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зверніть увагу, що норма закону говорять про податковий борг. Тобто, незалежно від того, який податок ви не сплатили, якщо протягом двох послідовних кварталів станом на 1 число місяця є податковий борг більше 3060 грн, то ви маєте перейти на сплату інших податків і зборів.

А з єдиного податку у нас дорога лише на загальну систему.

Тому будьте уважні та завжди довіряйте свою бухгалтерію професіоналам.

Цей текст з особистого блогу, опублікований з дозволу автора.

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