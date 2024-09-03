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Новини 03/09/2024

Чи можна встановити Windows XP на iPhone: результати експерименту

Дмитро Сімагін

Журналіст

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Технічний ентузіаст Michael MJD продемонстрував на своєму YouTube-каналі процес встановлення операційної системи Windows XP на iPhone. Однак, як інформує Windows Central, після цього він зіткнувся з проблемами, головною з яких було зниження продуктивності ОС.

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Майкл MJD інсталював та запустив Windows XP на iPhone за допомогою емулятора UTM SE. Встановлення системи зайняло до 2 годин і ще 30 хвилин на завантаження.

Хоча з інсталяцією Windows XP на смартфон особливих проблем не виникло, блогер був незадоволений роботою операційної системи на новому пристрої. Причиною зниження продуктивності стало то, що UTM SE не постачається з компіляцією Just-in-Time (JIT), як оригінальна версія UTM.

Далі Майкл MJD встановив VirtualBox на емульовану Windows XP, сподіваючись запустити в ній Windows 98. Йому вдалося змусити Windows 98 працювати, але з’явилось кілька додаткових проблем, включно з постійними збоями системи. Нарешті, впертий IT-блогер спробував запустити Windows 95, але тут його зусилля були марними, оскільки система постійно виходила з ладу.

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