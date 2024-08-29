Економічне бронювання запрацює в жовтні-листопаді. Воно принесе бюджету 40 млрд грн на рік

Економічне бронювання в Україні може запрацювати в жовтні-листопаді, але для цього потрібен певний перехідний період. Про це заявив представник Мінекономіки на засіданні Комітету з фінансової політики, повідомила «Економічна правда».

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За його словами, наразі Мінекономіки напрацьовує кілька моделей економічного бронювання.

Натомість народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі заявив, що одним з критеріїв бронювання буде (але не точно) рівень заробітних плат.

«Наразі напрацьовується декілька моделей, але остаточне рішення чекають позицію вищого політичного керівництва», — йдеться у дописі.

Нардеп додав, що по консервативній методології економічне бронювання може принести до бюджету близько 40 млрд гривень на рік.

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