logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 30/08/2024

Експерти уряду США перевірятимуть всі оновлення нейромереж перед їхнім розгортанням

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання Favbet Tech

Компанії OpenAI і Anthropic погодилися дозволити Інституту безпеки штучного інтелекту США перевіряти оновлення своїх нейромереж перед оприлюдненням їх для громадськості. Як інформує ArsTechnica, це викликано зростанням занепокоєння щодо безпеки штучного інтелекту.

Онлайн-курс "Delivery Management" від robot_dreams.
За 2 місяці ви на практиці прокачаєте делівері-майндсет, щоб ефективно управляти проєктами в ІТ, лідити великі команди й будувати стійкі бізнес-процеси у доставці програмного забезпечення. .
Про курс

Завдяки угоді Інститут безпеки штучного інтелекту США «отримає доступ до основних нових моделей від кожної компанії до та після їх публічного випуску». Це гарантуватиме, що громадська безпека не залежатиме виключно від того, як компанії «оцінюють можливості та ризики для безпеки, а також методи пом’якшення цих ризиків».

Інститут безпеки штучного інтелекту було створено в жовтні 2023 року указом президента США Джо Байдена. 

«Ми раді, що досягли угоди з Інститутом безпеки штучного інтелекту США щодо попереднього тестування наших майбутніх моделей», — написав генеральний директор OpenAI Сем Альтман у дописі на X. 

29 серпня компанія OpenAI оприлюднила інформацію про подвоєння протягом року кількості активних користувачів до 200 мільйонів. Ця новина з’явилася через день після повідомлення про те, що OpenAI веде переговори про залучення фінансування з оцінкою капіталізації компанії в понад $100 мільярдів. 

Партнер видання Favbet Tech

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Онлайн-курс "Книжкова ілюстрація" від Skvot.
За 18 занять навчишся візуально передавати атмосферу книг, режисувати композицію, шрифт, колір, формат і робити розкладку ілюстрацій. Після курсу — зможеш стартувати у видавничій сфері. .
Детальніше
Главная > Новини > Експерти уряду США перевірятимуть всі оновлення нейромереж перед їхнім розгортанням

Найбільш обговорювані статті

Провайдери пригрозили відключенням інтернету: в чому причина?Провайдери пригрозили відключенням інтернету: в чому причина?1
Засідання Кабінету міністрів УкраїниУкраїна посилить санкції проти російського софту1
Оновлення Windows замість виправлення помилки спричинило новий збій
IBM скорочує розробників у Китаї, але збільшує їх в ІндіїIBM скорочує розробників у Китаї, але збільшує їх в Індії
Приклади match/case в Python 3.10 з поясненнямПриклади match/case в Python 3.10 з поясненням
Підробіток для розробників. Як заробляти гроші на тренуванні ШІ
Як розповідати про свої слабкі сторони?
Amazon Q зекономив компанії 4500 років роботи розробників — СЕО Amazon
В Google Docs додали опцію відправки електронних листів колегамВ Google Docs додали опцію відправки електронних листів колегам
Українська розробниця створила добірку нейромереж: кодять, виправляють баги, пишуть резюме та супровідні листи

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

Мовні моделі, трансформери та інше. 6 актуальних напрямів AI, на які варто звернути увагу початківцям

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

«Це завжди чорна скринька»: як тестувати нейромережі

Безкоштовний і без реклами: ChatGPT тепер доступний на iOS

Некомерційна і краще GPT-3: Meta випустила нову мову машинного навчання LLaMa

Розробники Stable Diffusion випустила нову нейромережу: можна створювати відео за описом

OpenAI додала плагіни до ChatGPT: тепер він бронює квитки, шукає рецепти та інтерпретує код  

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

OpenAI випустив API ChatGPT і Whisper для розробників

OpenAI пояснив блокування ChatGPT для українців

Інтеграція GPT через API: 5 способів збільшити прибуток бізнесу за допомогою ШІ

Неймовірний реалізм та виразність: нейромережа Midjourney випустила масштабне оновлення

Розробник ChatGPT створив ідентифікатор тексту, згенерованого ШІ

Чат-бот Snapchat зі ШІ став повністю безкоштовним: додайте його в чат до друзів

Розробник створив програму Wolverine з GPT-4: cкрипти Python можуть самі себе «ремонтувати»

Хто виграє «перегони»? Google запустив чатбота Bard: розбираємо 6 головних відмінностей від ChatGPT

Розширення для Google Chrome, яке все робить за вас: що воно може

Підробіток потрібен? OpenAI пропонує користувачам до $20 тис. за пошук багів в ChatGPT

OpenAI випустила GPT-4: вона працює з зображеннями та має різні особистості

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Від iPhone 15 Pro до iPhone 14 Pro Max: огляд та порівняння найпопулярніших смартфонів Apple
Новини - 2 тижні назад
Україна посилить санкції проти російського софту
Новини - 2 тижні назад
НБУ планує обмежити перекази для фізичних осіб. Рішення може почати діяти вже у вересні
- 3 тижні назад
Заповнити декларацію, сплатити податки: як електронна звітність від «ПриватБанку» економить час айтівців
Досвід - 2 тижні назад
Діди в ІТ або плюси та мінуси, коли тобі за 30
Новини - 1 тиждень назад
Провайдери пригрозили відключенням інтернету: в чому причина?
Новини - 2 тижні назад
Ctrl-Alt-Del не треба. У Windows 11 знайшли нову команду для закриття програм
Новини - 2 тижні назад
Російські хакери, ймовірно, атакують сайти українських інтернет-провайдерів
Новини - 1 місяць назад
«Іван вийшов з пункта А, а Микола — з пункта Б». Front-end розробнику відмовили після проходження дивного тесту
Новини - 1 тиждень назад
Українським користувачам Telegram загрожує нова фішингова схема

Спецпроєкти

Глобальний договір ООН та MC.today запрошують бізнеси номінуватися на премію зі сталого розвитку
Топ текстів тижня
1.
Підробіток для розробників. Як заробляти гроші на тренуванні ШІ
2.
Як розповідати про свої слабкі сторони?
3.
Amazon Q зекономив компанії 4500 років роботи розробників — СЕО Amazon
4.
Український крипторинок мертвий — засновник біржі Kuna
5.
Приклади match/case в Python 3.10 з поясненням
6.
В Google Meet додали AI-функцію автоматичного конспектування нарад
7.
Економічне бронювання запрацює в жовтні-листопаді. Воно принесе бюджету 40 млрд грн на рік
8.
Мобільний додаток «Резерв+» перетворять на онлайн-ТЦК: що зміниться
9.
Google підвищить продуктивність Android на 5-10% у «найближчому майбутньому»
10.
sexylady97.pdf та sergiy.fuckingasome.doc. Talent Acquisition Specialist розповів про CV-файли з дивними назвами від кандидатів

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: