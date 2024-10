Epic Games скоротить комісію з game-розробників, які працюють на Unreal Engine

Компанія Epic Games оголосила про запуск нової програми Launch Everywhere with Epic, яка пропонує розробникам ігор більш вигідні умови використання рушія Unreal Engine та платформи Epic Games Store. Як інформує The Verge, Epic знижує роялті за використання Unreal Engine з 5% до 3,5%, але за умови, що ігри будуть доступні на Epic Games Store у день їхнього релізу.

Програма почне діяти 1 січня 2025 року. Зниження роялті стосується всіх платформ, на яких розробники опублікують свої ігри, включно з консолями. На переконання Epic Games, це може суттєво збільшити доходи game-розробників, особливо якщо гра є хітом на декількох платформах, оскільки їм доведеться платити менше за використання Unreal Engine.

Однак, якщо гра на Unreal Engine буде випущена на інших платформах, наприклад на Android, але не з’явиться в Epic Games Store, роялті повернеться до попередніх 5%.

Додатково Epic скасовує роялті на продаж в Epic Games Store, якщо використовується їхня власна система оплати. Відсоток з роялті за Unreal Engine починає стягуватися тільки після того, як дохід від гри перевищить $1 млн.

