logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 26/08/2024

Google підвищить продуктивність Android на 5-10% у «найближчому майбутньому»

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання Favbet Tech

Google планує підвищити продуктивність пристроїв на базі операційної системи Android завдяки підтримки сторінок пам’яті розміром 16 Кбайт. Як інформує Google Blog, оновлення вже активно тестується.

Онлайн-курс "Excel для бізнесу" від Laba.
Разом з експертом із 13-річним досвідом фінансового моделювання, ви опануєте інструменти для автоматизації звітності та зможете мінімізувати рутинні завдання.
Детальніше про курс

«У більшості процесорів є виділений апаратний модуль, який зветься блок керування пам’яттю (MMU). Коли він перетворює адреси у фізичне розташування в пам’яті, це може призвести до перевищення розміру сторінки. Щоразу, коли програмі потрібно більше пам’яті, операційній системі доводиться втручатися та робити запис у таблиці сторінок, призначаючи цей фрагмент пам’яті процесу», — пояснили в Google.

Зараз Android оптимізована для роботи з розміром сторінки 4 Кбайт. У Google підрахували, що перехід на більший розмір сторінок призведе до загального зростання продуктивності на 5-10%. При цьому загальна витрата пам’яті зросте приблизно на 9%. 

Як стверджують розробники Android, тестування показало, що час запуску додатків у середньому скорочується на 3,16%, а в деяких випадках на 30%. Споживання енергії при запуску програми у середньому зменшується на 4,56%, «гарячий» запуск камери прискорюється в середньому на 4,48%, «холодний» — на 6,60%. Час завантаження системи скорочується в середньому на 1,5% або на 0,8 секунд.

Розгортання оновлення може розпочатися з Android 15 QPR1 Beta 1 на Pixel 8 та 8 Pro. Щоб увімкнути опцію «Завантаження розміром сторінки 16 Кбайт», потрібно буде розблокувати завантажувач та очищення пристрою, тому непідготовленим користувачам вона не підійде.

Онлайн-курс "Excel для бізнесу" від Laba.
Разом з експертом із 13-річним досвідом фінансового моделювання, ви опануєте інструменти для автоматизації звітності та зможете мінімізувати рутинні завдання.
Детальніше про курс

Для масових користувачів Android-пристроїв компанія обіцяє розгорнути оновлення у «найближчому майбутньому», хоча на даний момент «немає ні доступних, ні очікуваних пристроїв Android, які підтримують розмір сторінки 16 Кбайт». Передбачається, що перехід на новий стандарт здійснюватиметься зі збільшенням обсягів оперативної пам’яті на пристроях.

Партнер видання Favbet Tech

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Онлайн-курс "Мікросервісна архітектура" від robot_dreams.
Навчіться проєктувати й будувати розподілені системи з нуля, організовувати команди розробників, а також здійснювати міграцію моноліту і моніторинг мікросервісів.
Детальніше про курс
Главная > Новини > Google підвищить продуктивність Android на 5-10% у «найближчому майбутньому»

Найбільш обговорювані статті

Провайдери пригрозили відключенням інтернету: в чому причина?Провайдери пригрозили відключенням інтернету: в чому причина?1
Ідеальний рецепт мотиваційного листа
У США побудують найбільшу в світі батарею місткістю 8500 МВт/годУ США побудують найбільшу в світі батарею місткістю 8500 МВт/год
Глобальний договір ООН та MC.today запрошують бізнеси номінуватися на премію зі сталого розвитку
8 українських стартапів покажуть свої розробки на deeptech-конференції у Фінляндії8 українських стартапів покажуть свої розробки на deeptech-конференції у Фінляндії
Уряд відкрив кешбек для українців: як його отримати через «Дію»Уряд відкрив кешбек для українців: як його отримати через «Дію»
SQL, Python і Java залишаються найбільш затребуваними мовами програмуванняSQL, Python і Java залишаються найбільш затребуваними мовами програмування
Google більше не платитиме за виявлення вразливостей в Android-програмахGoogle більше не платитиме за виявлення вразливостей в Android-програмах
OpenAI запускає тонке налаштування GPT-4o для розробниківOpenAI запускає тонке налаштування GPT-4o для розробників
«Я не могла знайти свою машину в гаражі і забувала цілі розмови»: як робота в Google пошкодила мені мозок

Гуглити як профі: 10 рекомендацій, як швидко знайти інформацію в Google

Влаштуватися на роботу стало легше: як користуватися новим тренажером для співбесід від Google

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

Мобільні застосунки: їх види та особливості

Google запускає в Україні онлайн-курс з кібербезпеки. Як на нього потрапити

Новий інструмент від Google допоможе видалити особисту інформацію з інтернету: як користуватися

Легендарний і найоплачуваніший програміст у Google: хто він?

Google запускає в Україні безплатний курс з машинного навчання для розробників. Як на нього потрапити

Ринок не шкодує нікого: Google звільнив 100 одноруких роботів

Гуглимо професійно: 14 операторів та фішок пошукової системи (частина друга)

Революція в SEO: Google відкриває доступ до нових можливостей ШІ

5 напрямів, за якими Google допомагає Україні: від підтримки стартапів до захисту від DDoS-атак

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

«Вулиці будуть залиті кров'ю»: керівники Google почали погрожувати співробітникам, які погано працюють

Безплатний курс від Google навчить користуватись програмами зі штучним інтелектом. Як взяти участь

Штучний інтелект Google, який підозрювали в наявності «душі», виявився расистом та ісламофобом

Wise IT отримала ще одну спеціалізацію від Google Cloud. Що це дає замовникам хмарних рішень

 

Через кров, піт та сльози: як Google розробляла власний Linux

Android, iOS, Java, C#, Python, QA: Andersen запускає безплатні стажування з працевлаштуванням

Застосунок «Повітряна тривога» для Windows: NIX розповіли про нову розробку

Google відкриває набір на безплатну програму з навчання DevOps та Cloud Architect

«Він, напевне, вважає мене ідіотом»: як ChatGPT проходив співбесіду в Google та відповідав на підступні питання

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Від iPhone 15 Pro до iPhone 14 Pro Max: огляд та порівняння найпопулярніших смартфонів Apple
Новини - 2 тижні назад
НБУ планує обмежити перекази для фізичних осіб. Рішення може почати діяти вже у вересні
Новини - 1 тиждень назад
Україна посилить санкції проти російського софту
Досвід - 1 тиждень назад
Діди в ІТ або плюси та мінуси, коли тобі за 30
Новини - 2 тижні назад
Російські хакери, ймовірно, атакують сайти українських інтернет-провайдерів
Новини - 4 тижні назад
«Іван вийшов з пункта А, а Микола — з пункта Б». Front-end розробнику відмовили після проходження дивного тесту
Новини - 5 днів назад
Провайдери пригрозили відключенням інтернету: в чому причина?
Новини - 2 тижні назад
Ctrl-Alt-Del не треба. У Windows 11 знайшли нову команду для закриття програм
- 2 тижні назад
Заповнити декларацію, сплатити податки: як електронна звітність від «ПриватБанку» економить час айтівців
Досвід - 2 тижні назад
Найчастіші причини відмов кандидатам. Досвід SoftServe

Спецпроєкти

Глобальний договір ООН та MC.today запрошують бізнеси номінуватися на премію зі сталого розвитку
Топ текстів тижня
1.
Провайдери пригрозили відключенням інтернету: в чому причина?
2.
Чому можна злетіти з єдиного податку. Причина, про яку можна забути
3.
Українським користувачам Telegram загрожує нова фішингова схема
4.
Працівники дата-центрів отримують більше $100 тисяч на рік, не маючи освіти
5.
Полювання на баги. Як отримати гроші за пошук чужих помилок
6.
Айтівці пофантазували, що б вони запитали на поліграфі у роботодавців
7.
Скільки заробляють в Україні фрилансери — результати дослідження
8.
Уряд відкрив кешбек для українців: як його отримати через «Дію»
9.
Японська нейромережа змінила свій код, щоб обійти обмеження в роботі
10.
Пристрої під управлінням macOS атакує нова шкідлива програма Banshee Stealer

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: