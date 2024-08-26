Google підвищить продуктивність Android на 5-10% у «найближчому майбутньому»

Google планує підвищити продуктивність пристроїв на базі операційної системи Android завдяки підтримки сторінок пам’яті розміром 16 Кбайт. Як інформує Google Blog, оновлення вже активно тестується.

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«У більшості процесорів є виділений апаратний модуль, який зветься блок керування пам’яттю (MMU). Коли він перетворює адреси у фізичне розташування в пам’яті, це може призвести до перевищення розміру сторінки. Щоразу, коли програмі потрібно більше пам’яті, операційній системі доводиться втручатися та робити запис у таблиці сторінок, призначаючи цей фрагмент пам’яті процесу», — пояснили в Google.

Зараз Android оптимізована для роботи з розміром сторінки 4 Кбайт. У Google підрахували, що перехід на більший розмір сторінок призведе до загального зростання продуктивності на 5-10%. При цьому загальна витрата пам’яті зросте приблизно на 9%.

Як стверджують розробники Android, тестування показало, що час запуску додатків у середньому скорочується на 3,16%, а в деяких випадках на 30%. Споживання енергії при запуску програми у середньому зменшується на 4,56%, «гарячий» запуск камери прискорюється в середньому на 4,48%, «холодний» — на 6,60%. Час завантаження системи скорочується в середньому на 1,5% або на 0,8 секунд.

Розгортання оновлення може розпочатися з Android 15 QPR1 Beta 1 на Pixel 8 та 8 Pro. Щоб увімкнути опцію «Завантаження розміром сторінки 16 Кбайт», потрібно буде розблокувати завантажувач та очищення пристрою, тому непідготовленим користувачам вона не підійде.

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Для масових користувачів Android-пристроїв компанія обіцяє розгорнути оновлення у «найближчому майбутньому», хоча на даний момент «немає ні доступних, ні очікуваних пристроїв Android, які підтримують розмір сторінки 16 Кбайт». Передбачається, що перехід на новий стандарт здійснюватиметься зі збільшенням обсягів оперативної пам’яті на пристроях.

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