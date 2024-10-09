Google представила помічник програміста Gemini Code Assist Enterprise

Компанія Google Cloud представила новий віртуальний помічник Gemini Code Assist Enterprise, який має на меті конкурувати з платформою спільного кодування GitHub. Про це повідомляє Venture Beat.

Gemini Code Assist Enterprise, який розроблено на базі проекту Duet AI, дозволяє програмістам працювати над кодом швидше, оскільки він використовує локальну кодову базу компанії, має велике контекстне вікно та доступний для налаштування.

Розробники можуть отримати доступ до помічника за $45 на місяць за користувача або $19 на місяць за умови річної підписки.

Платформа пропонує варіанти готового коду на основі локальних кодових баз компанії. У Google заявили, що велике контекстне вікно допомагає розробникам «генерувати або трансформувати код, який більше відповідає вашій програмі».

Помічник із кодування може напряму підключатися до інших служб Google Cloud, таких як Firebase, Databases, BigQuery, Colab Enterprise, Apigee та Application Integration. Налаштування коду базується на внутрішніх бібліотеках.

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Як запевняють представники Google Cloud, найбільшою перевагою нового помічника є його безпека корпоративного рівня. Google обіцяє не використовувати дані клієнтів для навчання своїх моделей Gemini. Користувачі матимуть повний контроль над тим, які репозиторії буде індексувати помічник коду, і вони можуть будь-коли очистити всі дані. Google також пропонує грошове відшкодування — юридичне покриття для будь-якого потенційного судового позову — за будь-який код, створений Gemini Code Assist Enterprise.

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