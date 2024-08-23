Граничні випадки в тестуванні та навіщо розробнику знати про них

Сьогодні ми обговоримо дуже важливу тему: граничні випадки в тестуванні.

Онлайн-курс "PR. Basis" від Skvot. Дізнайся нюанси різних сфер і обрери свою. У результаті навчання — матимеш стратегію бренду у портфоліо для старту кар'єри. Інсайтами та досвідом ділиться експертка, яка 9+ років у піарі. . Детальніше про курс

Це ситуації, які перевіряють роботу програми або компоненти на межі допустимих або очікуваних значень. Вони допомагають виявити, як система поводиться в екстремальних умовах і чи зможе вона коректно обробити ці умови.

«Нащо він мені це все розповідає? Я ж розробник, а не QA!»

Спокійно, друзі. Розробники теж пишуть тести. Тому читаємо далі:

Приклади граничних випадків:

Онлайн-курс "PR. Basis" від Skvot. Дізнайся нюанси різних сфер і обрери свою. У результаті навчання — матимеш стратегію бренду у портфоліо для старту кар'єри. Інсайтами та досвідом ділиться експертка, яка 9+ років у піарі. . Детальніше про курс

Мінімальні та максимальні значення: Наприклад, якщо ви тестуєте форму введення числа, граничними випадками можуть бути найменше (0) і найбільше (наприклад, 1 000 000) допустиме значення.

Наприклад, якщо ви тестуєте форму введення числа, граничними випадками можуть бути найменше (0) і найбільше (наприклад, 1 000 000) допустиме значення. Порожні значення: Введення порожнього рядка, null, або пробілів замість очікуваних даних.

Введення порожнього рядка, null, або пробілів замість очікуваних даних. Введення true/false: Перевірка поведінки компонента при введенні булевих значень замість очікуваних даних.

Перевірка поведінки компонента при введенні булевих значень замість очікуваних даних. Мінімальний або максимальний розмір списків: Якщо компонента працює зі списками, варто перевірити, як вона реагує на порожній список або на список із максимально можливою кількістю елементів.

Якщо компонента працює зі списками, варто перевірити, як вона реагує на порожній список або на список із максимально можливою кількістю елементів. Одночасне досягнення кількох меж: Наприклад, тестування введення значення на межі діапазону одночасно з іншими граничними параметрами. Онлайн-курс Бізнес-аналіз. Basic Level від Hillel IT School. В ході курсу студенти навчаться техніці збору і аналізу вимог, документуванню та управлінню документацією, управлінню ризиками та змінами, а також навчаться моделювати процеси і прототипуванню. Приєднатися

Граничні випадки допомагають виявити проблеми, які можуть виникати лише у специфічних, рідкісних ситуаціях.

Цей текст з особистого блогу, опублікований з дозволу автора.

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.