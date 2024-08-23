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Теорія 23/08/2024

Граничні випадки в тестуванні та навіщо розробнику знати про них

Сергій Єрьомін

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Сьогодні ми обговоримо дуже важливу тему: граничні випадки в тестуванні.

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Це ситуації, які перевіряють роботу програми або компоненти на межі допустимих або очікуваних значень. Вони допомагають виявити, як система поводиться в екстремальних умовах і чи зможе вона коректно обробити ці умови.

«Нащо він мені це все розповідає? Я ж розробник, а не QA!»

Спокійно, друзі. Розробники теж пишуть тести. Тому читаємо далі:

Приклади граничних випадків:

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Детальніше про курс
  • Мінімальні та максимальні значення: Наприклад, якщо ви тестуєте форму введення числа, граничними випадками можуть бути найменше (0) і найбільше (наприклад, 1 000 000) допустиме значення.
  • Порожні значення: Введення порожнього рядка, null, або пробілів замість очікуваних даних.
  • Введення true/false: Перевірка поведінки компонента при введенні булевих значень замість очікуваних даних.
  • Мінімальний або максимальний розмір списків: Якщо компонента працює зі списками, варто перевірити, як вона реагує на порожній список або на список із максимально можливою кількістю елементів.
  • Одночасне досягнення кількох меж: Наприклад, тестування введення значення на межі діапазону одночасно з іншими граничними параметрами.
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Граничні випадки допомагають виявити проблеми, які можуть виникати лише у специфічних, рідкісних ситуаціях.

Цей текст з особистого блогу, опублікований з дозволу автора.

Партнер видання Favbet Tech

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Про курс
Главная > Теорія > Граничні випадки в тестуванні та навіщо розробнику знати про них

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