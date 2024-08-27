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Новини 27/08/2024

IBM скорочує розробників у Китаї, але збільшує їх в Індії

Дмитро Сімагін

Журналіст

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Компанія IBM масово скорочує свій персонал у Китаї. Звільнення співробітників, переважно зайнятих у розробці програмного забезпечення, розпочалися наприкінці липня, повідомляє TrendForce. 

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Вже скорочено майже 1000 осіб в офісах компанії в Пекіні, Шанхаї, Даляні та інших містах. Всі вони миттєво втратили доступ до корпоративних інформаційних ресурсів, крім електронної пошти. 

26 серпня співробітників китайського підрозділу IBM запросили взяти участь у онлайн-нараді, під час якої керівництво повідомило, що розробницька діяльність компанії на території КНР буде припинена, але деяка кількість вакансій у цій сфері відкриється в Індії.

Основними клієнтами IBM на території Китаю є великі державні корпорації. Але тепер, під загрозою санкцій, американська компанія збирається мінімізувати політичний вплив на свою діяльність. 

У масштабах світового ринку IBM протягом останніх двох років неодноразово скорочувала чисельність персоналу. У січні 2023 року компанія оголосила про наміри звільнити 3900 співробітників, причому в деяких напрямках штат скорочувався на 80%. У тому ж році IBM припинила наймати нових співробітників та оголосила про наміри замінити до 8000 кадрових позицій, доручивши їхню роботу штучному інтелекту.

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