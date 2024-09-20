IBM скоротили тисячі працівників. Серед них багато Senior-програмістів
Цього тижня IBM провела масштабні скорочення персоналу і намагається приховати це, повідомили DOU.ua.
За словами одного зі співробітників компанії, IBM Cloud зазнала «масового скорочення», що торкнулося тисяч людей. Звільнення відбулися таємно, і менеджерам було наказано підписати угоду про нерозголошення (NDA). Джерела видання вказують, що скорочення все ж таки є значними.
IBM раніше оголосила про планові скорочення, які торкнуться незначної частини глобальної робочої сили. У першому кварталі 2024 року IBM виділила $400 млн на «перебалансування робочої сили», що вказує на можливі скорочення приблизно 5 200 співробітників. У 2023 році IBM вже скоротила 3 900 робочих місць. Компанія також планує замінити близько 7 800 робочих місць на ШІ.
Скорочення здебільшого торкнулися Senior+ програмістів, працівників з продажів та підтримки.
Особливо постраждали співробітники у віці 50-55 років, які працювали в компанії понад 20 років. Було звільнено людей на позиціях рівня L7, L8 та L9, які знаходилися на вершині кар’єрних сходів.
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