КПІ готуватиме фахівців з кібербезпеки критичної інфраструктури
Фізико-технічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського відкрив навчальну «Лабораторію кібербезпеки автоматизованих систем керування». Передбачається, що в її стінах підготують до 200 спеціалістів з кібербезпеки критично важливої інфраструктури, інформує сайт вишу.
У «Лабораторії кібербезпеки» майбутні фахівці зможуть моделювати реальні ситуації в різних секторах інфраструктури: виробництві, водопостачанні, комунальних підприємствах. Навчання, яке в значній мірі дублює середовище промислової системи управління, доповнять практичними експериментами з залученням досвідчених фахівців з кібербезпеки.
«Обладнання лабораторії допоможе студентам опанувати передові методи й рішення у сфері кібербезпеки з акцентом на оцінку вразливостей державних і приватних об’єктів критичної інфраструктури. А ще завдяки цій лабораторії в нашому університеті розроблятимуть окремі навчальні модулі в межах освітніх і сертифікатних програм», — пояснив ректор КПІ Анатолій Мельниченко.
Навчальний проект на базі Київського політехнічного інституту реалізували за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID.
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