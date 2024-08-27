Linux досягла історичного максимуму на ринку операційних систем

Частка Linux на ринку операційних систем для ПК досягла історичного максимуму 4,44%. За даними Tom’s Hardware, минулого року частка цієї ОС на ринку становила 3,12%, а у липні 2022-го — 2,76%. Хоча це збільшення може здатися незначним, з точки зору реальних цифр — це величезний стрибок, особливо з урахуванням того, що більшість дистрибутивів Linux поширюються безкоштовно і не мають маркетингової підтримки.

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Популярність операційної системи Linux на ринку ОС вперше перевищила 4% у лютому 2024 року, однак у квітні та травні вона впала нижче 3,9%. У червні показник відновився до 4,05%, а в липні досяг максимуму в 4,44%. За збереження поточної динаміки зростання частка Linux може досягти 5% до лютого 2025 року.

Більшість споживачів, як і раніше, не розглядають всерйоз вибір Linux в якості ОС для домашнього комп’ютера. Згідно зі статистикою StatCounter, Windows користуються 72,1% власників ПК. Однак Linux широко розповсюджена в корпоративних IT-системах.

Деяку роль у популяризації Linux грає Microsoft, яка ускладнює встановлення Windows 11 своїми жорсткими вимогами до апаратного забезпечення, що відлякує потенційних користувачів від переходу на неї з тієї ж Windows 10. Перехід на macOS є дорогою альтернативною Windows, оскільки для її використання потрібне відповідне обладнання.

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