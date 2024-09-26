logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 26/09/2024

Meta випустила Spatial SDK для розробки мобільних додатків з підтримкою 3D

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання Favbet Tech

Компанія Meta представила нову платформу змішаної реальності Quest. Вона стане магазином додатків, в якому розробники зможуть пропонувати користувачам свої програми, сумісні з операційної системою Horizon. Презентація відбулась під час основної доповіді для розробників на конференції Meta Connect, інформує TechCrunch. 

«Сьогодні я радий оголосити, що ви можете створювати програми для Android, ви можете створювати для Meta Horizon OS, на вашій улюбленій мові, вашій улюбленій IDE», — сказав Марк Рабкін, віце-президент Meta.

Крім платформи Quest, компанія також представила Meta Spatial SDK — набір інструментів розробника. SDK дозволяє програмістам доповнювати свої мобільні додатки, створені для Android, новими елементами: плаваючими 3D-об’єктами, атмосферою та захоплюючими медіа. 

Meta продемонструвала свою нову технологію, створивши нові додатки Facebook і Instagram для Horizon OS за допомогою React Native. Перенесення існуючих мобільних додатків у Horizon OS також можливе за допомогою інших SDK та інструментів, які, за словами Meta, допоможуть розробникам «рухатись швидше».

Партнер видання Favbet Tech

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Онлайн-курс "Книжкова ілюстрація" від Skvot.
За 18 занять навчишся візуально передавати атмосферу книг, режисувати композицію, шрифт, колір, формат і робити розкладку ілюстрацій. Після курсу — зможеш стартувати у видавничій сфері. .
Детальніше
Главная > Новини > Meta випустила Spatial SDK для розробки мобільних додатків з підтримкою 3D

Найбільш обговорювані статті

Як українські розробники використовують ChatGPT для написання коду: результати дослідженняЯк українські розробники використовують ChatGPT для написання коду: результати дослідження
Кількість реєстрацій ФОП у сфері IT зменшилась на 21% — дослідження YouControlКількість реєстрацій ФОП у сфері IT зменшилась на 21% — дослідження YouControl
Telegram почав розкривати IP-адреси та номери телефонів користувачів за запитами правоохоронцівTelegram почав розкривати IP-адреси та телефонні номери користувачів за запитами правоохоронців
OpenAI відкриває OpenAI Academy для підтримки ШІ-розробниківOpenAI відкриває OpenAI Academy для підтримки ШІ-розробників
Штучний інтелект допомагає українським військовим виявляти 12 000 цілей щотижняШтучний інтелект допомагає українським військовим виявляти 12 000 цілей щотижня
Linux встановили на процесор від калькулятора 1971 року: знадобилось 4,76 добиLinux встановили на процесор від калькулятора 1971 року: знадобилось 4,76 доби
Библіотеки Python для розробників: обираємо найкращіБибліотеки Python для розробників: обираємо найкращі
Full-stack developer розповів, як з нульовим знанням англійської отримати контракт від закордонного замовника
SoftServe має два десятки заброньованих фахівців при 400 мобілізованих
Вигадують собі задачі і байдикують: звільнення в Meta серйозно вдарили по мотивації працівників

«Отримувала $190 тис. і нічого не робила»: ексрекрутерка Meta поділилася «історією успіху»

Мовні моделі, трансформери та інше. 6 актуальних напрямів AI, на які варто звернути увагу початківцям

Ми за вісім місяців навчилися створювати реалістичну воду для комп'ютерних ігор: тепер плагіном можуть користуватися всі

Facebook заробив $30 млн на рекламі заборонених акаунтів: серед найбільших замовників — компанія з України

Некомерційна і краще GPT-3: Meta випустила нову мову машинного навчання LLaMa

Zoom інтегрував ШІ Open AI: є віртуальний коворкінг і можна «наздоганяти» мітинги

У Facebook розробили безкоштовний інструмент для JavaScript: що це та як встановити

«Роботи немає, пішов займатися серфінгом»: звільнений дата-саєнтист Meta згадав «трудові будні»

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Фальшивий найм назло конкурентам: ексспівробітниця розкрила подробиці звільнень в Meta

Meta, Microsoft і Amazon запустили опенсорс-конкурента Google Maps

Абсолютний рекорд: Amazon втратив ринкову вартість на $1 трлн

Марк Цукерберг приступив до масових звільнень співробітників Meta

Марк Цукерберг офіційно заявив про звільнення ще 10 тис. співробітників Meta

Компанія Meta подала до суду на Meta (Facebook) — подробиці

Катастрофа Facebook: вартість компанії впала вже на $700 мільярдів

Акції Zoom обвалилися на 90% з пікових показників

Команда Meta не хоче користуватися метавсесвітом, але Цукерберг наполягає

Користувачі тікають, продажі падають: Facebook намагається триматися на плаву (але не вдається)

«Не відрізняється від реальності»: Марк Цукерберг показав прототипи нової VR-гарнітури

Amazon розпочинає найбільше в історії компанії скорочення персоналу

Новий AІ від Facebook критично висловився про Цукерберга та його метавсесвіт

Топ-компанії б’ються за таланти навіть попри масові звільнення — статистика

Топ текстів
Новини - 2 тижні назад
Автоматизована роздача повісток: у Міноборони пояснили, як вона працюватиме
Новини - 1 тиждень назад
Українська кіберполіція затримала на Дніпропетровщині 25-річного хакера
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Навантажувальне тестування: кому потрібне, основні інструменти та сценарій. Досвід FavbetTech
Новини - 2 тижні назад
Верховна Рада підвищила податки для IT-фахівців: яких наслідків чекати
Спецпроєкти - 2 тижні назад
В Україні стало більше електрокарів, але зарядних станцій бракує. Водії поділилися досвідом
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Відкрито реєстрацію на програму “Розвивайте кар’єру з Google Cloud” з індивідуальними консультаціями для новачків в ІТ
Новини - 2 дні назад
План IBM замінити розробників штучним інтелектом провалився
Новини - 2 тижні назад
OpenAI презентувала нову нейромережу. Як отримати доступ до ChatGPT o1
Machine Learning - 1 місяць назад
Підробіток для розробників. Як заробляти гроші на тренуванні ШІ
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Як Apple допомагає бізнесу економити: аналіз вартості володіння і вплив на продуктивність

Спецпроєкти

Як Apple допомагає бізнесу економити: аналіз вартості володіння і вплив на продуктивність
Відкрито реєстрацію на програму “Розвивайте кар’єру з Google Cloud” з індивідуальними консультаціями для новачків в ІТ
В Україні стало більше електрокарів, але зарядних станцій бракує. Водії поділилися досвідом
Топ текстів тижня
1.
План IBM замінити розробників штучним інтелектом провалився
2.
OpenAI відкриває OpenAI Academy для підтримки ШІ-розробників
3.
Linux встановили на процесор від калькулятора 1971 року: знадобилось 4,76 доби
4.
Библіотеки Python для розробників: обираємо найкращі
5.
Full-stack developer розповів, як з нульовим знанням англійської отримати контракт від закордонного замовника
6.
Вихідний код Winamp тепер доступний на GitHub
7.
Перехід Google на «безпечну для пам’яті» мову Rust зменшив кількість вразливостей в Android на 52%
8.
Як українські розробники використовують ChatGPT для написання коду: результати дослідження
9.
Помилки в програмному забезпеченні є причиною 23% відкликань автомобілів
10.
Розробникам дозволили розміщувати свої програми на Discord

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: