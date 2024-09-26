Meta випустила Spatial SDK для розробки мобільних додатків з підтримкою 3D
Компанія Meta представила нову платформу змішаної реальності Quest. Вона стане магазином додатків, в якому розробники зможуть пропонувати користувачам свої програми, сумісні з операційної системою Horizon. Презентація відбулась під час основної доповіді для розробників на конференції Meta Connect, інформує TechCrunch.
«Сьогодні я радий оголосити, що ви можете створювати програми для Android, ви можете створювати для Meta Horizon OS, на вашій улюбленій мові, вашій улюбленій IDE», — сказав Марк Рабкін, віце-президент Meta.
Крім платформи Quest, компанія також представила Meta Spatial SDK — набір інструментів розробника. SDK дозволяє програмістам доповнювати свої мобільні додатки, створені для Android, новими елементами: плаваючими 3D-об’єктами, атмосферою та захоплюючими медіа.
Meta продемонструвала свою нову технологію, створивши нові додатки Facebook і Instagram для Horizon OS за допомогою React Native. Перенесення існуючих мобільних додатків у Horizon OS також можливе за допомогою інших SDK та інструментів, які, за словами Meta, допоможуть розробникам «рухатись швидше».
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