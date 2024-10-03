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Новини 03/10/2024

Microsoft визнала WordPad застарілим і видалила його з Windows

Дмитро Сімагін

Журналіст

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Текстовий редактор WordPad, представлений у 1995 році з виходом Windows 95, офіційно визнано застарілим. Додаток вже видалено в останньому оновленні Windows 11 версії 24H2, пише XDA-Developers.

Безкоштовний WordPad довгий час був полегшеною альтернативою Microsoft Word. Він давав користувачам можливість редагувати форматовані текстові файли (.rtf) і навіть основні документи Word (.doc). Хоча Wordpad ніколи не мав всієї функціональності Word, його вважали ідеальним для швидких нотатків, створення простих документів чи редагування тексту без встановлення додаткового програмного забезпечення.

Однак останніми роками актуальність WordPad зменшилася. Звичний текстовий редактор почав програвати хмарним альтернативам, таким як Google Docs, а постійний розвиток Microsoft Word зробив цю утиліту більш схожою на реліквію. У 2022 році Microsoft офіційно припинила підтримку WordPad. Тепер, у версії Windows 11 24H2, компанія-розробник повністю видаляє програму з операційної системи, користувачі більше не бачитимуть її доступною на своїх ПК.

Microsoft рекомендує використовувати Microsoft Word для форматованих текстових документів і Блокнот Windows для звичайних текстових файлів.

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