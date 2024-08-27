Мінцифри інтегрує в «Дію» видачу грантів на навчання
У своєму виступі на традиційній серпневій конференції педагогів України очільник Мінцифри Михайло Федоров розповів про плани трансформації освіти в новому навчальному році. За словами урядовця, його відомство обіцяє інтегрувати в застосунок «Дія» видачу освітніх грантів для абітурієнтів, інформує Telegram-канал Мінцифри.
«Продовжуємо інтегрувати сферу освіти в «Дію». Цьогоріч запустили освітні документи в застосунку, і українці вже згенерували майже 24 мільйони дипломів та свідоцтв. А зовсім скоро абітурієнти зможуть отримати гранти на навчання через застосунок», – розповів Федоров.
Голова Мінцифри також зазначив, що вдалим прикладом використання інновацій в освіті стала політика «Школа офлайн».
«Ми співпрацюємо з технологією Палантір, яку використовують світові уряди для ухвалення рішень. Завдяки їй проаналізували інформацію про обстріли, укриття, кількість дітей у населених пунктах тощо й на основі цих даних ухвалили рішення: у яких школах дітям буде безпечно навчатися вже зараз, де потрібно побудувати укриття, а де необхідні автобуси, щоб безпечно доставляти дітей до навчальних закладів», – розповів міністр.
Ще одним анонсом від міністра стало оновлення реєстру школярів АІКОМ, який зробили на платформі Дія.Engine. У майбутньому він стане основою для запуску освітньої Мрії.
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