Мобільний додаток «Резерв+» перетворять на онлайн-ТЦК: що зміниться

Міністерство оборони України збирається перетворити мобільний додаток «Резерв+» на онлайн-ТЦК. Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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«Оновити свої дані через «Резерв+» змогли 3,2 млн людей. Зараз у нас є великий план, як перетворити «Резерв+» на ТЦК онлайн», – сказала вона.

За словами представниці військового відомства, незабаром функціонал мобільного додатку розширять за рахунок кількох нових опцій. Зокрема, українці зможуть онлайн підписати контракт або мобілізуватися у два кліки. Також можна буде через смартфон подати заяву на отримання відстрочки: для багатодітних батьків, людей з інвалідністю та інших категорій громадян.

Ще одне нововведення забезпечить військовозобов’язаним українцям можливість додати своє фото в електронний військово-обліковий документ. Усі зміни в додатку з’являться приблизно через шість місяців.

«Іноді користувачі плутають «Резерв+» з абсолютним захистом від необхідності виправлення своїх даних в ТЦК. Це не відповідає дійсності. Для повної інтеграції онлайн-послуг, таких як постановка на військовий облік, потрібен час. Це займе близько півроку, аби побудувати роботу бекенд системи у ТЦК», — додала Черногоренко.

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