На StackOverflow заборонили код, створений штучним інтелектом

Популярний серед мільйонів розробників сайт StackOverflow заборонив на своїх сторінках і в розділах форуму публікацію будь-якого контенту, створеного генеративним штучним інтелектом. В правилах сайту окремо зазначено, що під цю заборону підпадає сервіс ChatGPT:

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«Будь-яке використання генеративного ШІ (наприклад, ChatGPT та інших LLM) заборонено під час публікації вмісту на Stack Overflow. Заборона включає в себе спроби «поставити» запитання генератору штучного інтелекту, а потім скопіювати його результат, а також використовувати генератор штучного інтелекту для «переформулювання» ваших відповідей».

У поясненні щодо причин заборони, адміністрація StackOverflow зазначила, что проблема полягає в тому, що відповіді, створені в ChatGPT та інших нейромережах, далеко не завжди вірні. З’явилось багато людей, які використовують ChatGPT та інші генеративні технології штучного інтелекту, для створення і публікації на сайті відповідей, не маючи досвіду чи бажання перевіряти правильність цих відповідей перед публікацією. І оскільки такий контент дуже легко отримати, велика кількість користувачів сайту займаються тим, що регулярно публікують багато відповідей, намагаючись підняти собі авторитет серед інших користувачів StackOverflow.

Адміністрація сайту скаржиться, що обсяг відповідей, створених за допомогою штучного інтелекту, вже обчислюється тисячами постів. Це «фактично заполонило нашу інфраструктуру контролю якості, засновану на волонтерах», — йдеться в оновлених правилах.

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