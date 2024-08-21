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Новини 21/08/2024

Нові функции додатку «Резерв+»: заява на відстрочку та цифровий рекрутинг

Дмитро Сімагін

Журналіст

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Міністерство оборони України анонсувало суттєве оновлення функціоналу свого мобільного додатку «Резерв+». Про це повідомив керівник управління інформаційних технологій Мініоборони Олег Берестовий в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає Укрінформ.

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Серед електронних послуг, якими зможуть скористатися військовозобов’язані громадяни, незабаром з’являться подача заяви на відстрочку та автоматична постановка на облік в ТЦК. Оновлення значно спростить взаємодію з ТЦК для багатодітних батьків, студентів очної форми навчання, які здобувають першу освіту, громадян з групою інвалідності та їхніх членів родини.

«У користувачів могли бути проблеми з підтягуванням адреси реєстрації. Це важливо, адже від останнього оновлення даних вже пройшов час, у військовозобовʼязаних могли виникнути й інші обставини. Зробимо можливість актуалізувати місце проживання й інші контактні дані, якщо вони змінилися», — зазначив Олег Берестовий.

Ще одне нововведення, яке очікує на «Резерв+», стосується цифрового рекрутингу.

«Найближчим часом реалізуємо в «Резерв+» і цифровий рекрутинг. Ми дамо можливість військовозобовʼязаним обирати релевантні й бажані посади в Збройних силах України», — додав Берестовий.

Представник війського відомства також зазначив, що найближчим часом також спроститься реєстр «Оберіг», де можна буде автоматично згенерувати повістку і підписати її.

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