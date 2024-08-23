logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 23/08/2024

Оновлення Windows замість виправлення помилки спричинило новий збій

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання Favbet Tech

Компанія Microsoft випустила оновлення для Windows, яке мало виправити проблему із завантажувачем GRUB, але, на жаль, спричинило нові збої у системі, повідомив iTech.ua.

Онлайн-курс Front-end developer від Mate academy.
Опановуйте з нами одну з найблільш популярних професій: Front-end developer! Після навчання допоможемо з пошуком роботи.
Отримати знижку на курс

У проблемі винен компонент GRUB, який відповідає за завантаження кількох операційних систем на одному комп’ютері. Зазвичай GRUB використовується для запуску як Windows, так і Linux, надаючи меню вибору перед завантаженням і можливість налаштування. Нещодавно GRUB почав видавати помилку «Щось пішло не так», і Microsoft обіцяла вирішити цю проблему.

Після виходу оновлення виявилося, що воно порушує завантаження комп’ютерів з уже встановленими двома операційними системами та підключеним GRUB.

Хоча Microsoft знала про можливу побічну дію та заборонила установку оновлення на таких комп’ютерах, заборона не спрацювала. Як наслідок, користувачі втратили можливість запускати другу систему, і навіть ISO-образи перестали запускатися з завантажувальних дисків.

Ентузіасти знайшли спосіб вирішення проблеми: вони тимчасово вимикають Secure Boot і видаляють нове оновлення Microsoft за допомогою спеціальної команди у терміналі.

Партнер видання Favbet Tech

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Онлайн-курс "UX/UI Designer" від Skvot.
Навчись дизайнити інтерфейси сайтів та додатків, щоб розвивати кар'єру в UX/UI — зі скілами та портфоліо У фіналі навчання — створиш сайт e-commerce та зможеш заробляти на реальних проєктах.
Детальніше про курс
Главная > Новини > Оновлення Windows замість виправлення помилки спричинило новий збій

Найбільш обговорювані статті

Айтівці пофантазували, що б вони запитали на поліграфі у роботодавцівАйтівці пофантазували, що б вони запитали на поліграфі у роботодавців
Працівники дата-центрів отримують більше $100 тисяч на рік, не маючи освітиПрацівники дата-центрів отримують більше $100 тисяч на рік, не маючи освіти
Скільки заробляють в Україні фрилансери — результати дослідженняСкільки заробляють в Україні фрилансери — результати дослідження
Відмова через знак Зодіаку: як українські айтівці реагують на примхи роботодавцівВідмова через знак зодіаку: як українські айтівці реагують на примхи роботодавців
Чому можна злетіти з єдиного податку. Причина, про яку можна забути
Пристрої під управлінням macOS атакує нова шкідлива програма Banshee StealerПристрої під управлінням macOS атакує нова шкідлива програма Banshee Stealer
У США побудують найбільшу в світі батарею місткістю 8500 МВт/годУ США побудують найбільшу в світі батарею місткістю 8500 МВт/год
Глобальний договір ООН та MC.today запрошують бізнеси номінуватися на премію зі сталого розвитку
8 українських стартапів покажуть свої розробки на deeptech-конференції у Фінляндії8 українських стартапів покажуть свої розробки на deeptech-конференції у Фінляндії
Почніть зараз, поки це безплатно: 12 простих способів заробити гроші за допомогою ChatGPT 

11 сервісів для вивчення мов, що відкрили безкоштовний доступ для українців

Фреймворки у веб-розробці — що це, які існують і для чого потрібні

Українська розробниця створила добірку нейромереж: кодять, виправляють баги, пишуть резюме та супровідні листи

«Можна говорити з рівнем В1 так, щоб звучати як С1»: лайфхаки з англійської від розробника в Британії

Програміст з Коломиї скачав довідку про непридатність, вклеїв фото та зібрав валізи. А потім довелося покаятися

11 шкіл та академій, що відкрили безкоштовний доступ до IT-курсів

5 нетехнічних питань на співбесіді в IT, через які легко провалитися

«Усі думають, тут золотом намазано. Намазано — та чимось іншим»: 12 гарячих питань про IT з Сергієм Бабічем

Що таке CI/CD, як він працює та коли знадобиться на проєкті. Лайфхаки та bad practices

СУБД: які бувають, як вибрати

Особливих немає, і доброта — не допоможе: 5 неприємних істин від Лінуса Торвальдса, які допоможуть досягти успіху

Payoneer, PayPal, Paysera або Wise: що обрати, де зберігати та на який рахунок отримувати гроші

Якщо ви просто пишете код — ви не програміст, та скоро втратите роботу: як ШІ змусить кодерів зникнути через 5 років

10 тренажерів для QA — від новачків до досвідчених фахівців

ЗСУ шукає програмістів та дизайнерів: актуальна підбірка вакансій

Підробіток та практика: 5 платформ для фрілансу в тестуванні

Рекомендації EPAM, SoftServe та Infopulse: які мови програмування варто вчити у 2023 році

8 безкоштовних навчальних сайтів, які має знати кожен програміст

11 безплатних курсів та інструментів для вивчення англійської мови

Вчені Стенфорда створили аналог ChatGPT за $600 та виклали його на GitHub

Що брати з собою, якщо мобілізують до ЗСУ: чекліст для айтівців

План-карта зі швидкого навчання Python з нуля до професіонала

Тендітна та неспокійна епоха: як технології змінюють світ і як бути до цього готовим

Топ текстів
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Від iPhone 15 Pro до iPhone 14 Pro Max: огляд та порівняння найпопулярніших смартфонів Apple
Новини - 1 тиждень назад
НБУ планує обмежити перекази для фізичних осіб. Рішення може почати діяти вже у вересні
Новини - 1 тиждень назад
Російські хакери, ймовірно, атакують сайти українських інтернет-провайдерів
Новини - 4 тижні назад
«Іван вийшов з пункта А, а Микола — з пункта Б». Front-end розробнику відмовили після проходження дивного тесту
Досвід - 4 дні назад
Діди в ІТ або плюси та мінуси, коли тобі за 30
Новини - 1 тиждень назад
Ctrl-Alt-Del не треба. У Windows 11 знайшли нову команду для закриття програм
Новини - 2 дні назад
Провайдери пригрозили відключенням інтернету: в чому причина?
Новини - 1 тиждень назад
Miltech-розробники матимуть доступ до полігонів і фідбеки від військових
Новини - 1 тиждень назад
«Спочатку зарплата, потім — плюшки». Айтівець висловився проти приємних бонусів у компанії, якщо там платять нижче за ринок
Новини - 1 тиждень назад
Україна посилить санкції проти російського софту

Спецпроєкти

Глобальний договір ООН та MC.today запрошують бізнеси номінуватися на премію зі сталого розвитку
Топ текстів тижня
1.
Діди в ІТ або плюси та мінуси, коли тобі за 30
2.
Провайдери пригрозили відключенням інтернету: в чому причина?
3.
Працівники дата-центрів отримують більше $100 тисяч на рік, не маючи освіти
4.
Microsoft заблокувала встановлення Windows 11 на застарілі комп’ютери
5.
Що робити, коли пошук роботи затягнувся?
6.
Айтівці пофантазували, що б вони запитали на поліграфі у роботодавців
7.
Скільки заробляють в Україні фрилансери — результати дослідження
8.
Уряд відкрив кешбек для українців: як його отримати через «Дію»
9.
Пристрої під управлінням macOS атакує нова шкідлива програма Banshee Stealer
10.
Українським користувачам Telegram загрожує нова фішингова схема

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: