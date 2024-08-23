Оновлення Windows замість виправлення помилки спричинило новий збій

Компанія Microsoft випустила оновлення для Windows, яке мало виправити проблему із завантажувачем GRUB, але, на жаль, спричинило нові збої у системі, повідомив iTech.ua.

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У проблемі винен компонент GRUB, який відповідає за завантаження кількох операційних систем на одному комп’ютері. Зазвичай GRUB використовується для запуску як Windows, так і Linux, надаючи меню вибору перед завантаженням і можливість налаштування. Нещодавно GRUB почав видавати помилку «Щось пішло не так», і Microsoft обіцяла вирішити цю проблему.

Після виходу оновлення виявилося, що воно порушує завантаження комп’ютерів з уже встановленими двома операційними системами та підключеним GRUB.

Хоча Microsoft знала про можливу побічну дію та заборонила установку оновлення на таких комп’ютерах, заборона не спрацювала. Як наслідок, користувачі втратили можливість запускати другу систему, і навіть ISO-образи перестали запускатися з завантажувальних дисків.

Ентузіасти знайшли спосіб вирішення проблеми: вони тимчасово вимикають Secure Boot і видаляють нове оновлення Microsoft за допомогою спеціальної команди у терміналі.

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