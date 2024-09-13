OpenAI презентувала нову нейромережу. Як отримати доступ до ChatGPT o1

OpenAI випустила preview-версію нової моделі генеративного штучного інтелекту ChatGPT o1 (кодова назва Strawberry). Як інформує TechCrunch, o1-preview та o1-mini вже доступні для користувачів платних тарифів ChatGPT Plus і Team. Для тарифів Enterprise та Edu доступ відкриється наступного тижня, з випуском стабільної версії.

За даними OpenAI, нова версія ChatGPT успішно розв’язує 83% завдань відбіркового іспиту до Міжнародної олімпіади з математики, тоді як поточна версія 4o – лише 13%.

На відміну від ChatGPT 4o, нова модель o1 поки не може переглядати веб-сторінки чи аналізувати файли. У моделі є функції аналізу зображень, але вони вимкнені в очікуванні додаткового тестування. Крім того, в o1 присутні обмеження: кожен користувач зараз має тижневий ліміт у 30 повідомлень для o1-preview і 50 для o1-mini.

Недоліком нової версії ChatGPT є те, що робота з нею досить дорога. В API o1-preview 1 мільйон вхідних токенів коштують $15, а 1 мільйон вихідних токенів — $60. Це в 3 рази дорожче порівняно з GPT-4o для введення та в 4 рази дорожче за вихід. 1 мільйон токенів еквівалентний приблизно 750 000 слів.

OpenAI обіцяє, що безкоштовні користувачі ChatGPT в майбутньому теж отримають доступ до o1-mini. Однак коли це станеться, поки невідомо.

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.