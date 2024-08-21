logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 21/08/2024

OpenAI запускає тонке налаштування GPT-4o для розробників

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання Favbet Tech

Компанія OpenAI запускає тонке налаштування модели штучного інтелекту GPT-4o. Як запевняють у корпоративному блозі, це одна з найбільш затребуваних функцій серед розробників. 

Онлайн-інтенсив "Тату-ілюстрація" від Skvot.
Прокачай свій стиль ілюстратора, щоб створювати конкуренцію на ринку, пропонувати унікальні ескізи з характером, розширити скілсет і підняти прайс на свої роботи.
Дізнатись більше

Щоб заохотити користувачів спробувати тонке налаштування GPT-4o, кожен платний користувач щодня буде отримувати від OpenAI  1 мільйон навчальних токенів безкоштовно до 23 вересня.

В OpenAI запевняють, що тепер розробники можуть точно налаштувати GPT-4o за допомогою користувацьких наборів даних. Це дозволить отримати вищу продуктивність за нижчу вартість.

Без врахування промоакції, функція тонкого налаштування GPT-4o коштує $25 за 1 мільйон токенів. 

Компанія OpenAI гарантує, що тонко налаштовані моделі залишаються під повним контролем користувачів, з усіма вхідними та вихідними даними. Дані користувачів ніколи не передаватимуться та не використовуватимуться для навчання інших моделей.

Партнер видання Favbet Tech

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Онлайн-курс "Mobile App Design" від Skvot.
Отримайте усі необхідні скіли, щоб навчитися дизайнити мобільні застосунки. Протягом курсу ви працюватимите за брифом реального клієнта під супроводом дизайнера з 14-річним досвідом.
Детальніше про курс
Главная > Новини > OpenAI запускає тонке налаштування GPT-4o для розробників

Найбільш обговорювані статті

SQL, Python і Java залишаються найбільш затребуваними мовами програмуванняSQL, Python і Java залишаються найбільш затребуваними мовами програмування
Діди в ІТ або плюси та мінуси, коли тобі за 30
Найбільший в світі кластер обробки даних збільшив споживання води до 7 мільярдів літрівНайбільший в світі кластер обробки даних збільшив споживання води до 7 мільярдів літрів
«Не забудь зробити знімок компоненти!». Стисло про Snapshot-тестування на Jest
75% звільнених з армії айтівців повернулися у свої компанії75% айтівців, що звільнилися зі служби в армії, повернулися у свої компанії
Працівники дата-центрів отримують більше $100 тисяч на рік, не маючи освітиПрацівники дата-центрів отримують більше $100 тисяч на рік, не маючи освіти
Скільки заробляють в Україні фрилансери — результати дослідженняСкільки заробляють в Україні фрилансери — результати дослідження
Відмова через знак Зодіаку: як українські айтівці реагують на примхи роботодавцівВідмова через знак зодіаку: як українські айтівці реагують на примхи роботодавців
Чому можна злетіти з єдиного податку. Причина, про яку можна забути
Українська розробниця створила добірку нейромереж: кодять, виправляють баги, пишуть резюме та супровідні листи

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

ChatGPT і новий ШІ можуть залишити індійських айтівців без роботи — JPMorgan

Мовні моделі, трансформери та інше. 6 актуальних напрямів AI, на які варто звернути увагу початківцям

«Це завжди чорна скринька»: як тестувати нейромережі

Розробники Stable Diffusion випустила нову нейромережу: можна створювати відео за описом

Неймовірний реалізм та виразність: нейромережа Midjourney випустила масштабне оновлення

Google зробив нейромережу, яка створює музику з тексту

Вбивця Google? Microsoft анонсував новий браузер Bing з ШІ ChatGPT

Діпфейки виходять на новий рівень: Apple створила нову нейромережу та виклала початковий код

Open Interpreter. Як інсталювати та використовувати конкурента ChatGPT Code Interpreter

Google скромно пообіцяв оновити пошук інструментами ШІ: карти, Lens, перекладач

Stability AI випустила нейромережу StableCode для кодування

За вільний донат: AI HOUSE запускає школу з глибинного навчання та комп’ютерного бачення

Дослідники створили нейромережу-викрадач даних: вона розпізнає звук натискання клавіш

Три функції, які допоможуть зробити ваші користувацькі GPT потужнішими

Вихідний код вже на GitHub: Meta запустила нейромережу для створення музики

«Найреалістичніша гра з відкритим світом»: з'явилася нейромережа, яка вводить в стан свідомого сновидіння

Складні промпти, висока якість: Stability.ai випустила нейромережу Stable Diffusion 3

OpenAI анонсував запуск пошуковика на основі штучного інтелекту SearchGPT

OpenAI працює над новою ШІ технологією під кодовою назвою Strawberry. Вона може мислити як людина

Японська нейромережа змінила свій код, щоб обійти обмеження в роботі

OpenAI випустив нову модель штучного інтелекту GPT-4o mini

Штучний інтелект «без обмежень» від Ілона Маска. Grok-2 став доступним у бета-версії

Топ текстів
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Від iPhone 15 Pro до iPhone 14 Pro Max: огляд та порівняння найпопулярніших смартфонів Apple
Новини - 1 тиждень назад
НБУ планує обмежити перекази для фізичних осіб. Рішення може почати діяти вже у вересні
Новини - 1 тиждень назад
Російські хакери, ймовірно, атакують сайти українських інтернет-провайдерів
Новини - 3 тижні назад
«Іван вийшов з пункта А, а Микола — з пункта Б». Front-end розробнику відмовили після проходження дивного тесту
Досвід - 3 дні назад
Діди в ІТ або плюси та мінуси, коли тобі за 30
Новини - 1 тиждень назад
Ctrl-Alt-Del не треба. У Windows 11 знайшли нову команду для закриття програм
Новини - 1 тиждень назад
Miltech-розробники матимуть доступ до полігонів і фідбеки від військових
Продуктивність - 4 тижні назад
Як впоратися з вигоранням в IT: стратегії та практичні поради
Новини - 3 тижні назад
«Може досить робити ігри в стилі л***о?». Рекрутерка поділилась крінжовими повідомленнями від кандидата
Новини - 7 днів назад
«Спочатку зарплата, потім — плюшки». Айтівець висловився проти приємних бонусів у компанії, якщо там платять нижче за ринок

Спецпроєкти

Глобальний договір ООН та MC.today запрошують бізнеси номінуватися на премію зі сталого розвитку
Від iPhone 15 Pro до iPhone 14 Pro Max: огляд та порівняння найпопулярніших смартфонів Apple
Топ текстів тижня
1.
Діди в ІТ або плюси та мінуси, коли тобі за 30
2.
«Спочатку зарплата, потім — плюшки». Айтівець висловився проти приємних бонусів у компанії, якщо там платять нижче за ринок
3.
Найчастіші причини відмов кандидатам. Досвід SoftServe
4.
Через неефективність розробники щотижня витрачають зайві 8 годин
5.
Україна посилить санкції проти російського софту
6.
Українські стартапи запросили до участі в конференції TechCrunch Disrupt 2024. Як подати заявку
7.
Провайдери пригрозили відключенням інтернету: в чому причина?
8.
Працівники дата-центрів отримують більше $100 тисяч на рік, не маючи освіти
9.
Microsoft заблокувала встановлення Windows 11 на застарілі комп’ютери
10.
Скільки заробляють в Україні фрилансери — результати дослідження

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: