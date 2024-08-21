OpenAI запускає тонке налаштування GPT-4o для розробників
Компанія OpenAI запускає тонке налаштування модели штучного інтелекту GPT-4o. Як запевняють у корпоративному блозі, це одна з найбільш затребуваних функцій серед розробників.
Щоб заохотити користувачів спробувати тонке налаштування GPT-4o, кожен платний користувач щодня буде отримувати від OpenAI 1 мільйон навчальних токенів безкоштовно до 23 вересня.
В OpenAI запевняють, що тепер розробники можуть точно налаштувати GPT-4o за допомогою користувацьких наборів даних. Це дозволить отримати вищу продуктивність за нижчу вартість.
Без врахування промоакції, функція тонкого налаштування GPT-4o коштує $25 за 1 мільйон токенів.
Компанія OpenAI гарантує, що тонко налаштовані моделі залишаються під повним контролем користувачів, з усіма вхідними та вихідними даними. Дані користувачів ніколи не передаватимуться та не використовуватимуться для навчання інших моделей.
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