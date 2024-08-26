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Machine Learning 26/08/2024

Підробіток для розробників. Як заробляти гроші на тренуванні ШІ

Валерія Мурадян

Software Developer у FullCity Consulting

Партнер видання Favbet Tech

Так, завжди є ймовірність, що ви навчаєте свою заміну. Але, принаймні, ви можете заробляти гроші, роблячи це.

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Є так багато способів, як хороший інженер-програміст може заробити трохи додаткових грошей на стороні.

І нещодавно я знайшла ще один, абсолютно легальний спосіб, який на перший погляд виглядає занадто добре, щоб бути правдою. Але після того, як я трохи покопалася і сама виконала кілька завдань, я можу сміливо рекомендувати його будь-якому інженерові, який хоче підзаробити трохи грошей і вдосконалити свої навички.

А коли володарі штучного інтелекту захоплять світ, вони можуть пощадити вас, бо ви допомагали їх тренувати. Це безпрограшна ситуація, чи не так?

Жарти жартами, але є сайт під назвою DataAnnotation, який завжди шукає нових інженерів для роботи над своїми проєктами.

Англійська для IT від Englishdom.
В межах курсу можна освоїти ключові ІТ-теми та почати без проблем говорити з іноземними колегами.
Дійзнайтеся більше

Що це за проєкти? Важко сказати, тому що різні люди підходять для різних речей, залежно від їхніх навичок. Але більшість з них будуть зосереджені навколо даних. Безліч даних, з якими штучний інтелект майбутнього потребує вашої допомоги. Це повністю віддалена можливість, і ви можете взяти стільки відкритих проектів, скільки захочете. У будь-який час.

Скільки ви можете заробити

Всі проекти мають різні ставки, але ви можете розраховувати на заробіток від $20 на годину. А згідно з деякими відгуками в Інтернеті, люди в середньому заробляють близько $60 / год.

Як розпочати

Для того, щоб потрапити до проектів DataAnnotation, ви повинні пройти початковий тест. Процес адаптації може відрізнятися залежно від різних факторів, а часові рамки часто змінюються. Сам тест займає близько години, але потім може знадобитися до місяця, щоб отримати відповідь від них.

Після того, як вас затвердять, ви отримаєте доступ до інформаційної панелі та доступних проектів. Ви можете вибрати будь-яку кількість відкритих проектів, але майте на увазі, що для того, щоб отримати більше проектів, ви повинні пройти всі кваліфікації на вашій панелі. Чим кращими будуть ваші результати, тим більше роботи ви отримаєте.

Відповідність критеріям

Згідно з інформацією на сайті DataAnnotation, наразі вони доступні лише в цих країнах: США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Великобританія та Ірландія. Крім того, не всі завдання пов’язані з кодуванням, але щоб пройти тести, ви повинні бути знайомі хоча б з основами програмування. Ви отримаєте оплату через PayPal, але майте на увазі, що ви несете відповідальність за сплату податків, коли ви їх подаєте.

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Дізнайтеся більше

Якщо вам цікаво дізнатися більше про цей сайт і проекти, які він пропонує, я б дуже рекомендував ознайомитися з цією спільнотою Reddit і сайтом DataAnnotation . І удачі з тестом, якщо ви вирішите спробувати!

Цей текст з особистого блогу, опублікований з дозволу автора.

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