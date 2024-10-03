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Новини 03/10/2024

Північнокорейські програмісти таємно влаштовуються в криптокомпанії, видаючи себе за японців

Дмитро Сімагін

Журналіст

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Результати розслідування, проведеного CoinDesk, вказують на наявність численних випадків, коли програмісти з КНДР влаштовувались у західні IT-компанії, переважно пов’язані з криптовалютами, видаючи себе за громадян Японії чи інших країн. 

Журналісти виявили більше десятка криптокомпаній, які несвідомо найняли ІТ-працівників з КНДР. Ці розробники використовували підроблені посвідчення особи, успішно проходили співбесіди, мали рекомендації та репозиторії GitHub з багаторічною історією.

«Відсоток вхідних резюме або людей, які шукають роботу чи хочуть зробити свій внесок, і які, ймовірно, походять з Північної Кореї, перевищує 50% у всій криптоіндустрії», — стверджує Закі Маніан, відомий розробник блокчейну, який теж ненавмисно найняв двох ІТ-працівників з КНДР для допомоги в розробці блокчейну Cosmos Hub у 2021 році. 

Розслідування CoinDesk також виявило кілька випадків, коли криптопроекти, в яких працювали ІТ-працівники КНДР, пізніше ставали жертвами хакерів. У деяких із цих випадків крадіжки були безпосередньо пов’язані з підозрюваними ІТ-працівниками з КНДР. Так було з Sushi, відомим децентралізованим фінансовим протоколом, який втратив $3 мільйони під час хакерської атаки 2021 року.

Однак, більшість північнокорейських програмістів працюють заради зарплати, а не в пошуках багів для злому. Вони залишають собі лише невелику частину заробленого, а більшість грошей віддають державі. «Тому, хто заробляє менше, залишають 10%, а тим, хто заробляє багато, — 30%», — йдеться у публікації.

Згідно зі звітом Організації Об’єднаних Націй за 2024 рік , ІТ-працівники щорічно заробляють для режиму Кім Чен Ина $600 мільйонів.

Наймання працівників КНДР суперечить законам США та інших країн, які ввели санкції проти Північної Кореї.

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