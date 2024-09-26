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Новини 26/09/2024

План IBM замінити розробників штучним інтелектом провалився

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання Favbet Tech

План керівництва IBM щодо заміни 7800 співробітників компанії штучним інтелектом зазнав невдачі. Як повідомляє The Register, корпоративний чат-бот Watsonx Code Assistant виявився не в змозі виконувати поставлені завдання на рівні досвідчених розробників. 

«Watsonx Code Assistant технічно знає PHP, але він дуже поступається GitHub Copilot… CEO продовжує благати розробників використовувати Watsonx, але ніхто цього не робить, за винятком, можливо, одного чи двох людей», — стверджує анонімне джерело серед співробітників IBM.

Ситуацію погіршило те, що в компанії діє внутрішня заборона на використання зовнішніх LLM, таких як ChatGPT та GitHub Copilot. 

Як вважають експерти, план генерального директора IBM Арвінда Крішни стоїть на хиткому ґрунті: штучний інтелект IBM не в змозі замінити людей, а багатьох співробітників, які могли б це виправити, вже звільнили через бажання скоротити операційні витрати. 

«З інструментами штучного інтелекту, які пишуть цей код для нас… навіщо платити за персонал senior-рівня, якщо ви можете підвищити новачка, який насправді мало що знає, за набагато меншу зарплату?», — казав Крішна.

На думку співробітників IBM, з якими спілкувалися журналісти The Register, зараз в компанії не штучний інтелект замінює робочі місця, а дешевші аутсорс-працівники, переважно з Індії. Однак технічні навички більшості з них не відповідають вимогам керівництва IBM.

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