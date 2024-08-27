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Думка 27/08/2024

Поле, де губляться ідеї. LinkedIn вже не той

Володимир Кириленко

Fullstack developer

Партнер видання Favbet Tech

Ось так ми й дожилися: LinkedIn, колись платформа для професійних обговорень, обміну цінними експертними думками та цікавими історіями перетворився на соцмережу, де головні теми дня — це лайфхаки, які нагадують про те, як використовувати асинхронний код у JS, і меми про життя програмістів, які зазнали фіаско та «Everyone cares about user experience, but nobody cares about developer experience».

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Так, колись тут можна було знайти натхнення від провідних експертів, подивитися на проривні ідеї та долучитися до дискусій про майбутнє технологій.

Тепер? Тепер LinkedIn більше нагадує пісочницю, де дорослі грають у «Хто ж більше лайфхаків нарепостить і смішніше поскаржиться на своє важке розробницьке життя?».

У вас є питання, як краще управляти проєктами? Не турбуйтесь, у нас є супер лайфхак: просто запитайте у всіх навколо, як вони використовують помилки у коді для натхнення. Або, може, ви хочете дізнатися про новий фреймворк? Ну так от, ось мем, де код як спагеті, і все це разом із порадами, як віддати улюблену чашку на знак протесту проти антипатернів програмування.

Я не проти мемів і лайфхаків — вони можуть бути веселими й навіть корисними. Але тепер всі профілі виглядають однаково: переповнені репостами мемів і лайфхаків, а справжні історії та цінні думки губляться в цьому всьому інформаційному шумі. LinkedIn тепер пропонує безкінечний потік мемів та нескінченний список безглуздих порад, які більше підходять для меморандума в корпоративному чаті, ніж для реальних професійних розмов.

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І знаєте що? Це настільки смішно, що не можна не посміятися.

Так що, якщо ви ще не зрозуміли: наш улюблений LinkedIn більше не платформа для професійних комунікацій, а просто наступний великий інтернет-клуб, де обмінюються лайфхаками про те, як уникнути помилок синтаксису і як не загубитися серед мемів.

І поки всі ми продовжуємо шукати справжню цінність у морі інформаційного шуму, просто пам’ятайте: LinkedIn може бути ігровим полем, де реальні ідеї губляться серед пустих лайків і спроб підняти настрій через меми. Хто знає, може наступна велика ідея чи проривна думка ховається десь між картинками із смішними фразами?

Тож, що оберете ви: копатися в цьому інформаційному сміттєзвалищі чи все ж таки шукати ті справжні перлини?

Цей текст з особистого блогу, опублікований з дозволу автора.

Партнер видання Favbet Tech

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