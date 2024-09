Поле, де губляться ідеї. LinkedIn вже не той

Ось так ми й дожилися: LinkedIn, колись платформа для професійних обговорень, обміну цінними експертними думками та цікавими історіями перетворився на соцмережу, де головні теми дня — це лайфхаки, які нагадують про те, як використовувати асинхронний код у JS, і меми про життя програмістів, які зазнали фіаско та «Everyone cares about user experience, but nobody cares about developer experience».

Так, колись тут можна було знайти натхнення від провідних експертів, подивитися на проривні ідеї та долучитися до дискусій про майбутнє технологій.

Тепер? Тепер LinkedIn більше нагадує пісочницю, де дорослі грають у «Хто ж більше лайфхаків нарепостить і смішніше поскаржиться на своє важке розробницьке життя?».

У вас є питання, як краще управляти проєктами? Не турбуйтесь, у нас є супер лайфхак: просто запитайте у всіх навколо, як вони використовують помилки у коді для натхнення. Або, може, ви хочете дізнатися про новий фреймворк? Ну так от, ось мем, де код як спагеті, і все це разом із порадами, як віддати улюблену чашку на знак протесту проти антипатернів програмування.

Я не проти мемів і лайфхаків — вони можуть бути веселими й навіть корисними. Але тепер всі профілі виглядають однаково: переповнені репостами мемів і лайфхаків, а справжні історії та цінні думки губляться в цьому всьому інформаційному шумі. LinkedIn тепер пропонує безкінечний потік мемів та нескінченний список безглуздих порад, які більше підходять для меморандума в корпоративному чаті, ніж для реальних професійних розмов.

І знаєте що? Це настільки смішно, що не можна не посміятися.

Так що, якщо ви ще не зрозуміли: наш улюблений LinkedIn більше не платформа для професійних комунікацій, а просто наступний великий інтернет-клуб, де обмінюються лайфхаками про те, як уникнути помилок синтаксису і як не загубитися серед мемів.

І поки всі ми продовжуємо шукати справжню цінність у морі інформаційного шуму, просто пам’ятайте: LinkedIn може бути ігровим полем, де реальні ідеї губляться серед пустих лайків і спроб підняти настрій через меми. Хто знає, може наступна велика ідея чи проривна думка ховається десь між картинками із смішними фразами?

Тож, що оберете ви: копатися в цьому інформаційному сміттєзвалищі чи все ж таки шукати ті справжні перлини?

Цей текст з особистого блогу, опублікований з дозволу автора.

