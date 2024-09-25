Помилки в програмному забезпеченні є причиною 23% відкликань автомобілів
Останніми роками спостерігається стабільне зростання помилок в програмному забезпеченні для автомобілів. За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США, у минулому році 23% відкликань автомобілів на ремонт було пов’язано з помилками в софті, яке встановлене в транспортному засобі, пише ArsTechnica.
У 2014 році відсоток відкликань програмного забезпечення коливався на рівні 12-13%. У 2021 році цей показник зріс вже до 16%. У 2022 році майже 22% відкликань автомобілів були пов’язані з виправленням програмного забезпечення. Минулого року цей показник перевищив 23%.
Лідером за кількістю помилок в програмному забезпеченні був Chrysler, який відкликав 82 різні програми з 2014 року. Далі йдуть Ford (66 відкликань) і Mercedes-Benz (60). Автомобілі Tesla займають лише восьме місце з 26 відкликаннями програмного забезпечення з 2014 року, що ставить їх на один рівень з Hyundai (25) і Kia (25).
Хоча збільшення кількості помилок у софті є ознакою зростаючих незручностей для водіїв, перевага тут полягає в тому, що виправлення програмного забезпечення зазвичай забирає набагато менше часу, ніж заміна деталей чи апаратного забезпечення.
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