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Новини 21/08/2024

Провайдери пригрозили відключенням інтернету: в чому причина?

Дмитро Сімагін

Журналіст

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Член правління Інтернет Асоціації України (ІнАУ), яка об’єднує малих та середніх провайдерів, Олександр Арутюнян пригрозив у своєму Facebook масованими відключеннями інтернету. На його переконання, це може статися, якщо чиновники не дослухаються до представників малого та середнього бізнесу в галузі телеком. 

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«Якщо влада не дослухається до представників малого та середнього бізнесу в телеком галузі та не припинить терор, тоді провайдери будуть змушені відключати всі «останні милі», «транспорти», «волокна», що йдуть до державних органів», — написав в пості на Facebook Олександр Арутюнян. 

Далі Арутюнян натякнув на проблему монополізації ринку телекомунікаційних послуг. Він вважає несправедливим, що великі компанії виграють основну масу державних тендерів, але при цьому вони часто користуються інфраструктурою малого та середнього телеком-бізнесу.

«Також потрібно щоб малий та середній бізнес всім великим компаніям типу: В, ДГ, К, V, У («Воля», «ДатаГруп», «Київстар», «Vodafone», «Укртелеком», — прим. ред.) перестав будувати нові канали зв’язку та останні милі. Вони заброньовані на 100%, хай тепер самі будують. Вони є замовниками знищення і монополізації ринку. Великі вони виключно на паперах», — зазначив далі Арутюнян.

На завершення член правління Інтернет Асоціації повідомив про ймовірність масованого примусового відключення інтернету по всій країні. 

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«Наприклад 10:00 на 10 хвилин і 20:00 теж на 10 хвилин. І якщо влада не буде чути провайдерів, тоді збільшувати терміни Масованого відключення інтернету», — підкреслив Арутюнян.

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