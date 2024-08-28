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Думка 28/08/2024

Рекомендації з минулих місць роботи. Чому вони важливі й як їх правильно підготувати

Єлизавета Смертіна

Recruiter в Zeeks

Партнер видання Favbet Tech

У компаніях один з фінальних етапів найму є отримання рекомендацій про кандидата від попередніх роботодавців. Референси — це ще один варіант отримати додаткову інформацію про кандидата, яка можливо була прихована, але допоможе оцінити спеціаліста.

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Як підготуватися до етапу рекомендацій та які контакти надати?

  • Найрелевантніші рекомендації будуть від ваших менеджерів, з якими ви тісно співпрацювали, тому заздалегідь підготуйте такі контакти. Як альтернатива це також можуть бути колеги, з якими ви працювали пліч-о-пліч.
  • Попередьте референтів заздалегідь. Зв’яжіться з людьми, яких ви плануєте надати як контакти для рекомендацій, і запитайте, чи готові вони дати вам позитивний відгук. Це допоможе уникнути неприємних сюрпризів і забезпечить, що референт буде підготовлений до розмови.
  • Уточніть формат рекомендації. Зараз вже відходять від старого шаблону листа з шапкою та печаткою. Набагато більше можна дізнатися поспілкувавшись на невеличкій зустрічі.
  • Про позитивні відгуки необхідно подбати ще працюючи в компанії. Екологічне та спокійне звільнення — наявність контактів з місця роботи. Тому продумуйте все заздалегіть.
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Референси можуть бути вирішальним фактором у фінальному рішенні про ваш найм. Вони часто слугують додатковим підтвердженням ваших професійних навичок, відповідності корпоративній культурі та здатності ефективно працювати в команді. Позитивні відгуки від попередніх роботодавців можуть зміцнити довіру до вас як до кандидата, зменшити сумніви наймаючого менеджера та дати вам перевагу перед іншими спеціалістами.

Однак, якщо рекомендації виявляються неоднозначними або містять негативні аспекти, це може стати причиною для перегляду рішення про найм.

Пам’ятайте, що рекомендації — це не просто формальність, а вагомий аргумент у процесі прийняття рішення, тому підходьте до цього етапу відповідально і зважено.

Цей текст з особистого блогу, опублікований з дозволу автора.

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