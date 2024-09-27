Розробникам дозволили розміщувати свої програми на Discord

Соціальна платформа Discord оголосила про запуск Activities — внутрішньої екосистеми додатків та ігор. Вона дозволить будь-якому розробнику створювати, адаптувати та розповсюджувати своє програмне забезпечення на Discord за допомогою Embedded Apps SDK. Про це інформує Venture Beat.

Раніше цього року Discord презентувала preview-версію Embedded Apps SDK. Новий набір для розробки допоможе не лише створювати та розповсюджувати свої програми на платформі, але й монетизувати: Activities підтримує покупки в грі чи додатку та торгові майданчики. Discord пропонує власникам додатків різні рівні комісії: від 30% до 15% за перший мільйон доларів валового доходу від додатку.

За словами віце-президента Discord Бена Шанкена, його платформа пропонує те, чого немає у більшості конкурентів: геймерів. Адже Discord здебільшого зосереджується на ігрових спільнотах.

«У Discord знаходяться всі геймери. Його створили геймери, для геймерів, це місце, де ми маємо 200 мільйонів активних користувачів щомісяця, і 90% з них грають в ігри щотижня. Це основна цінність», — розповів віце-президент компанії.

Шанкен також додав, що Discord пропонує розробникам прямий спосіб спілкування з геймерами. «Ми все частіше спостерігаємо те, що розробники хочуть спілкуватися зі своїми користувачами. Вони можуть придумати нові концепції. Вони можуть грати, тестувати нові ідеї та отримувати унікальний відгук».

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