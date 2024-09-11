Samsung планує масові скорочення по всьому світу

Найбільший у світі виробник смартфонів, телевізорів та карт пам’яті південнокорейська Samsung Electronics проведе скорочення до 30% своїх співробітників у деяких підрозділах за кордоном. Про це повідомило Delo.ua.

Зазначається, що Samsung дав вказівку дочірнім підприємствам по всьому світу скоротити персонал у сфері продажу та маркетингу приблизно на 15%, а адміністративний персонал — до 30%.

За словами одного з джерел, план буде реалізовано вже до кінця цього року і торкнеться співробітників в Америці, Європі, Азії та Африці. Втім, поки що невідомо, скільки саме людей планується звільнити і які країни та підрозділи постраждають від скорочення найбільше.

Однак відомо, що в Індії, де на Samsung працюють близько 25 тисяч людей, може бути звільнено близько 1 тис. Також очікується, що скорочення торкнуться близько 30% співробітників компанії у сфері продажів в Китаї.

Чи відбудуться скорочення персоналу в південнокорейській штаб-квартирі Samsung, поки невідомо. Одне з джерел зазначило, що найбільшому роботодавцю країни буде складно звільняти працівників у самій Південній Кореї, оскільки це є політично чутливим питанням і може викликати страйки.

Сама ж компанія заявила, що зміни в деяких зарубіжних підрозділах є звичайними та спрямовані на підвищення ефективності, а плани скорочення персоналу не мають конкретних цілей. Також Samsung запевняє, що вони не вплинуть на персонал, який задіяний у виробництві.

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.