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Новини 23/08/2024

sexylady97.pdf та sergiy.fuckingasome.doc. Talent Acquisition Specialist розповів про CV-файли з дивними назвами від кандидатів

Андрій Губін

Журналіст

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Senior Talent Acquisition Specialist Сергій Нікітюк зауважив у своєму профілі LinkedIn, що було б добре, якби кандидати перевіряли резюме назви файлів перед відправкою рекрутерам. Також він поділився смішними і дивними назвами документів, які фахівець з пошуку кадрів отримував.

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«sexylady97.pdf | oleg.rapira2008.pdf | novoe.resume.ya.ly4shiy.doc | new.eng.my.resume.pdf | vika.vanilka92.doc | sergiy.fuckingasome.doc | новое_резюме_шаблон41 | 1.pdf | resume1.doc | alina_krasotka.pdf | hecysgsplf.pdf | zrhfcfdxbr.txt», — поділився автор допису.

За словами чоловіка, це лише маленький список тих резюме, які йому надсилали. Ті, що містять персональну інформацію, він сюди не включав, хоча іноді це може бути навіть так: прізвище, ім’я, по батькові та номер телефону.

«”Ну яка різниця, як називати резюме?” — спитаєте ви. А я відкрию вам таємницю: якщо я або мій колега не встигнемо перейменувати файл на щось адекватне, то цю назву побачить і менеджер, і, прости Господи, клієнт», — пояснив Нікітюк.

Він нагадав, що треба бути обачними і додав, що в одній з приведених нижче назві резюме, кандидат навіть залишив пасхалку, тож можна спробувати її знайти.

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Главная > Новини > sexylady97.pdf та sergiy.fuckingasome.doc. Talent Acquisition Specialist розповів про CV-файли з дивними назвами від кандидатів

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