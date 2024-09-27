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Досвід 27/09/2024

Що спитати роботодавця на співбесіді?

Юрій Пузіченко

IT Delivery Manager

Партнер видання Favbet Tech

Інтерв’ю це не іспит, що ви мусите скласти. Його можна порівняти з першими побаченнями, де визначається наскільки ви та компанія підходите одне одному.

Важливо сформувати ваші особисті очікування до майбутнього місця роботи, та підібрати відповідні питання.

Що зазвичай питаю я?

Як у вашій компанії організований процес оцінки ефективності та перегляду зарплати?

Чим детальніша буде відповідь на це питання, тим краще. Відсутність чіткого процесу та зрозумілих правил гри для мене це червоний прапорець.

Які результати очікуються на випробувальний період?

Це питання допоможе зрозуміти, наскільки ваші можливості збігаються з очікуваннями компанії.

З якими проблемами доведеться стикнутись на цій позиції?

Не буває ідеальних компаній/проєктів/замовників. Чесна відповідь дозволить визначити негативні аспекти потенційного місця роботи, або цікаві виклики.

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Скільки у вашій компанії працівників, які працюють довше 5 років? Завдяки чому вони залишаються?

Чи є в компанії потенціал стати для вас стабільним місцем роботи на довгі роки? Дивимось по тому, наскільки шаблонною буде відповідь.

Як би ви змалювали ідеального кандидата на цю позицію?

Відповідь допоможе вам «допродати» себе: проговорити та підкреслити саме ті якості/досвід, що найбільше цікавлять інтерв’ювера.

Цей текст з особистого блогу, опублікований з дозволу автора.

Партнер видання Favbet Tech

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