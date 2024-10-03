Штучний інтелект не підвищує продуктивність програмістів, а збільшує кількість помилок — дослідження

Результати дослідження, проведеного серед 800 розробників програмного забезпечення, вказують на те, що застосування інструментів на базі штучного інтелекту поки не виявило підвищення продуктивності при написанні коду. Про це повідомляє TechSpot з посиланням на Uplevel.

Під час статистичного аналізу порівнювалися результати роботи 800 розробників протягом двох тримісячних періодів. У першому періоді програмісти працювали з використанням звичних інструментів, у другому вони перейшли на використання AI-асистента GitHub Copilot.

Очікувалося, що застосування GitHub Copilot знизить кількість помилок у програмному коді та збільшить продуктивність праці, але за фактом спостерігалося зростання кількості помилок на 41%. Щодо продуктивності, то значних покращень серед тих розробників, хто використовував Copilot, не було виявлено.

Результати цього дослідження суперечать інформації GitHub, де стверджується, що використання помічника Copilot на 55% підвищує швидкість написання коду.

Деякі розробники заявили, що написані за допомогою штучного інтелекту фрагменти коду важко аналізувати на предмет виявлення помилок, тому іноді простіше переписати код заново. З іншого боку, є й ті, хто хвалить можливості ШІ у розробці програмного коду. Представники провайдера хмарних послуг Innovative Solutions, наприклад, повідомили про майже триразове підвищення продуктивності після переходу на використання AI-асистентів Claude Dev та GitHub Copilot.

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