Шукати роботу в ІТ зараз складно на 8 з 10 — опитування Djinni
Сервіс Djinni поділився результатами опитування щодо складності пошуку роботи кандидатами. Про це йдеться у пості в Telegram-каналі проєкту.
В межах опитування було отримано 948 відповідей на питання «Як ви оцінюєте складність пошуку роботи зараз», де 0 — дуже легко, 10 — дуже важко.
54% респондентів — розробники і половина з них — сеньйори. Кандидатів без досвіду менше 11%. Маркетологів — менше 6%. Чверть респондентів зараз працюють і не шукають роботу. Ще 40% — працюють, але шукають нову. Серед 35% тих, хто зараз не працює, третина шукаює роботу вже півроку.
Очікувано, чим довше пошук роботи, тим гірше враження від ринку праці. Середня оцінка серед тих, хто вже півроку без роботи — 9,32. Ті ж опитані, що мають роботу, вважають, що знайти наступну простіше. Але не надто просто, їх середня оцінка 7 з 10.
Кандидати без досвіду оцінюють ринок гірше, ніж більш сеньйорні, особливо розробники. Ті, хто шукає першу роботу, оцінюють складність на 8,91, а ті, в кого є 5+ років — на 7,95. Маркетологи і сейлзи з 2-5 роками досвіду найбільш оптимістичні — їх оцінка 7,23.
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