«Спочатку зарплата, потім — плюшки». Айтівець висловився проти приємних бонусів у компанії, якщо там платять нижче за ринок

Власник та CEO компанії Repalm Олександр Павлуцький поділився в LinkedIn власним баченням, як має виглядати модель фінансової винагороди для підлеглих. За його словами, «немає сенсу купувати співробітникам страховки, оплачувати харчування, масажі або курси англійської, поки не доходиш до позначки «плачу вище за ринок».

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«Тобто у роботодавця є умовних 100% грошей на фонд ЗП. І всі плюшки віднімаються саме з цього фонду, а не з якогось іншого.

Тому якщо ці 100% грошей не доходять до рівня середнього по ринку, то ще більше мінусувати фонд ЗП – нерозумно. Особливо на початковому етапі розвитку компанії краще максимально бустити ЗП, а потім уже все інше.», — вважає Олександр Павлуцький.

У коментарях до посту виникла жвава дискусія щодо того, чи варто IT-спеціалісту при виборі офферу спокушатись на безкоштовний спортзал чи страховий поліс.

«Якщо не дотягуєш до ринку, то інші плюшки вже не так важливі. Із цього випливає два висновки. Перший — якщо компанія Х платить як і Y, але в Х є мед.страхування/англ., то більшість кандидатів вибере Х. А коли усі мають +- однакову ЗП, починається конкуренція плюшками», — пише Head of HR Андрій Хавхун.

Переважно користувачі висловили згоду з автором посту, що розмір зарплати має більшу цінність для співробітника.

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«Багато хто не розуміє цієї математики і проходячи співбесіду у невелику аутстаф компанію першим запитанням звучить: «А бенефіти які? Ну там страхування, англійську сплачуєте?» Намагаюся кожному пояснити, що це віднімається від вашої ж винагороди, але іноді стикаюся з недовірливим поглядом», — додає IT-рекрутер Вероніка Лебединська.

Також у коментарях зустрілись випадки, коли керівники знаходили нестандартний вихід з проблеми фінансової мотивації підлеглих.

«Також маю кейс: в одній невеличкій айтішці, де зарплати співробітників були нижчі ринку.. і люди постійно натякали на підвищення/перегляд ставки, до мене підійшов СЕО і сказав: “ну не знаю, денег нєт, своди іх в кабак ілі там купі какую-то хрень чтоб нє нилі”.. )) ну і я пішла», — пише Talent Acquisition Олена Писарева.

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