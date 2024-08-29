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Новини 29/08/2024

Справа про плагіат коду: суд не підтримав позов розробників

Дмитро Сімагін

Журналіст

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Суддя федерального суду США в Сан-Франциско Джон Тайгер відхилив більшість позовних вимог у справі про плагіат програмного коду з боку систем штучного інтелекту компаній OpenAI та GitHub (належить Microsoft). Про це інформує Developer-Tech.

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У позові, який подано наприкінці 2022 року, стверджувалось, що AI-помічник GitHub Copilot незаконно навчався на коді, авторами якого є група розробників, що подала колективний позов. 

GitHub Copilot використовує технологію OpenAI для створення коду та прискорення розробки програмного забезпечення. Корпорація Майкрософт підтвердила, що нейромережа навчається на «мільярдах рядків загальнодоступного коду… написаного іншими».

На думку позивачів, GitHub Copilot порушує Закон про захист авторських прав у цифрову епоху (DMCA), пропонуючи код без належного посилання. Однак суддя Тайгер визнав ці аргументи непереконливими. Він визначив, що код, нібито скопійований GitHub, недостатньо схожий на оригінальний код розробників. 

У підсумку більшість позовних вимог по справі відхилено, в тому числі клопотання про стягнення з відповідачів штрафних санкцій та грошової компенсації.

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Главная > Новини > Справа про плагіат коду: суд не підтримав позов розробників

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