Telegram оголосив конкурс для розробки аналога YouTube

Компанія Telegram оголосила конкурс серед iOS-розробників для створення відеоплеєра, який має замінити поточний AVPlayer. Судячи з технічних умов, опублікованих на каналі Telegram Contests, значна кількість функцій у новому плеєрі мають зробити його схожим на YouTube.

Зокрема, розробники повинні інтегрувати в медіаплеєр підтримку потокової передачі HLS (як аудіо, так і відео) для платформи iOS. Також у плеєрі має бути підтримка як автоматичного, так і ручного перемикання між доступними відеопотоками, з автоматичним перемиканням на основі пропускної спроможності мережі. Медіаплеєр повинен запускатись всередині програми без використання веб-інтерфейсу. Допускається використання гібридного рішення з керуванням даними JavaScript і виконанням рендерингу в машинному коді.

Тестування запропонованого конкурсантом рішення буде здійснюватись у різних умовах із кількома медіа на пристроїв під управлінням різних версій iOS (iOS 12 – iOS 18).

Конкурс триватиме до 25 жовтня, результати оголосять у листопаді. Переможцю обіцяно винагороду в розмірі $50 тисяч. Крім грошового призу, переможцю буде запропоновано співпрацю з Telegram.

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