Топ-15 компіляторів Python: програми та онлайн сервіси

Якщо ви вже розібралися в теорії та синтаксисі Python, настав час ознайомитися з середовищем розробки (IDE), де ви будете писати та компілювати код, і з інструментами, які спрощують цю роботу. Сьогодні ви дізнаєтеся, навіщо потрібні компілятори та інтерпретатори Python, які з них варто вибрати, і чому.

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Компілятори та інтерпретатори Python

Вважається, що об’єктно-орієнтований Python — це відносно проста мова програмування і її вивчити не так складно, ніж, наприклад, статично типізований С. Високорівневі мови програмування, до яких належить Python, не залежать від платформи. Портування програми на платформу виконують компілятори та інтерпретатори. Вони перекладають код Python у машинний двійковий код.

Писати та запускати код Python можна практично з будь-якого пристрою, навіть з планшета під керуванням Android або iOS. Але для подальшого розгортання коду в програмі знадобляться онлайн-і офлайн-компілятори. Перед вами список найбільш відомих компіляторів та інтерпретаторів для коду Python. Для початку ознайомимося з браузерними онлайн-сервісами.

Replit

Replit — це середовище розробки з підтримкою Python, яке, крім цілого набору зручних інструментів та команд у редакторі, має компілятор коду. Окрім версії для Python, сервіс Replit можна використовувати і для багатьох інших мов програмування, включаючи Java, C++, Ruby та JavaScript.

Оскільки це онлайн-редактор, ви можете відкрити доступ до проекту своїм колегам. Так вони зможуть не лише додавати коментарі, а й вносити правки до коду або додавати свої гілки. Replit інтегрований з GitHub, тому збереження змін відбувається швидко та легко. Останні версії IDE підтримують роботу з нейромережами.

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PythonAnywhere

PythonAnywhere (деякі називають його Anywhere Python) — це інтегроване середовище розробки з онлайн-редактором та компілятором коду Python. Як і в багатьох інших IDE, вона має браузерну версію, яка дозволяє писати код безпосередньо в онлайн-сервісі, а не в програмі для ПК. Як запевняють автори сервісу, «ви можете писати програми Python з вашого iPad, телефону або Smart TV так само легко, як і з вашого комп’ютера».

Для нескладних проектів можна використовувати безкоштовну версію PythonAnywhere, яка надає користувачу до 512 Мбайт на сервері. У платних тарифах набагато більше місця для зберігання коду та можна використовувати свій домен, scp та SFTP. У PythonAnywhere є багато попередньо встановлених бібліотек для Python та підтримка Git.

Trinket

Trinket — це онлайн-компілятор коду Python. Він дозволяє запускати та писати код у браузері та на будь-якому пристрої. Trinket працює без необхідності входу в систему, завантаження плагінів або встановлення софту. Завершивши роботу, ви можете легко поділитися кодом зі своїми друзями або вбудувати його в програму з подальшою компіляцією.

У Trinket є базова безкоштовна версія з обмеженим функціоналом і більш просунуті тарифи з підтримкою всіх вбудованих модулів Python, а також Numpy, Matplotlib, SciPy та інших. Для новачків є зручний графічний інтерфейс: Pygame та Turtle. Вчителям пропонують безкоштовний доступ до платних тарифів, для шкіл та курсів програмування діють знижки.

IDEone

Просте браузерне середовище для написання коду Python, яке підійде для компіляції та тестування невеликої програми. Підтримує більше 60 мов програмування, але не розраховуйте при цьому широкий функціонал. Наприклад, у ній не можна створювати нові файли під час роботи над проектом, є обмеження на максимальний час компіляції. Сервіс абсолютно безкоштовний, але доведеться дивитися рекламу.

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Google Colab

Простий браузерний редактор коду Python online з компілятором від компанії Google. У ньому можна писати код програми з підтримкою спільного доступу, користуватися бібліотекою TensorFlow.

Відмінною рисою Colab є можливість імпортування даних, включно з графічними зображеннями, для тренування нейромереж. Написаний код компілюється на хмарних сервісах Google, які гарантують максимальну швидкість.

Будьте готові до того, що ваш код зберігатиметься в інтерфейсі сервісу всього 12 годин. Якщо ви не маєте платного тарифу з ціною від 10 доларів, код видаляється.

Python Fiddle

Python Fiddle (Python-Fiddle) — редактор на базі Ace, який компілює код на Python, та інтерпретатор в одному флаконі. Кодер може писати, запускати та ділитися своїм кодом безпосередньо з браузера без необхідності інсталяції зовнішнього софту на своєму комп’ютері. Код запускається за допомогою Pyodide, порту CPython у WebAssembly/Emscripten.

Python-Fiddle має браузерне розширення для Chrome. Встановивши його, ви можете запускати код Python безпосередньо з таких сайтів, як StackOverflow, ChatGPT, github.com, geeksforgeeks.org та pastebin.com. Виходячи з цього він добре підходить для веб-розробки.

Офлайн-інтерпретатори та компілятори для Python

Чим компілятор коду відрізняється від інтерпретатора коду? Перш за все тим, що компілятор перекладає код цілим блоком, а інтерпретатор робить це рядково. Зараз ми ознайомимося з деякими найбільш популярними програмами Windows, які мають функціонал як компілятора, так і інтерпретатора.

CPython

Напевно, це найвідоміший інтерпретатор коду Python. CPython написаний на мові C, розроблявся та підтримується командою творця мови програмування Python Гвідо ван Россум. CPython можна сміливо відносити як до інтерпретаторів, так і до компіляторів, оскільки він компілює код Пайтон у машинний двійковий код перед його інтерпретацією. Програма абсолютно безкоштовна.

Jython

Jython — ще один цікавий інтерпретатор Python, раніше відомий як JPython. На відміну від інших програм, він призначений для компіляції Python коду на мову Java. Jython здатний імпортувати використовувати в роботі будь-який клас Java. Програма включає майже всі модулі в стандартному дистрибутиві Python, за винятком деяких, спочатку написаних на C.

PyJS

PyJS — це середовище розробки, в якому ви можете писати на Python веб-додатки, що спочатку призначені для JavaScript і HTML. Іншими словами, ця платформа перекладає код з Python на JavaScript та HTML. PyJS зручний тим, що в ньому можна запускати код веб-програми, написаний на Python, як автономний настільний додаток (працює під керуванням Python). Тобто браузер не потрібен.

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PyPy

PyPy — це зручний онлайн компілятор та інтерпретатор Python, який, як запевняють його розробники, у 4,4 рази швидше, ніж CPython 3.7. PyPy підтримує cffi, cppyy і може запускати такі популярні бібліотеки Python, як twisted та django. Він також може запускати NumPy, Scikit-learn та інші через сумісність з розширенням C. Крім того, він за замовчуванням підтримує режим Stackless, надаючи мікропотоки для масового паралелізму.

IronPython

IronPython — це реалізація мови Python з відкритим вихідним кодом, що тісно інтегрована з .NET. Працюючи з IronPython, можна одночасно використовувати бібліотеки .NET і Python.

Якщо ви маєте плани розробляти веб-додаток, то IronPython може стати в нагоді. IronPython зручний для вбудовування, тестування або написання нової програми з нуля.

ActivePython

ActivePython — це розширений дистрибутив інтерпретатора Python, призначений для комерційної розробки, де потрібна висока безпека коду. ActivePython безкоштовний протягом обмеженої кількості часу, потім потрібно придбати платний тариф. Інтерпретатор підтримує багато бібліотек для Data Science та ML.

Nuitka

Nuitka — це компілятор Python, що створює файли, що виконуються і працюють без окремого інсталера. Nuitka кросплатформенний і повністю сумісний з Python 3 (3.4 – 3.12) та Python 2 (2.6, 2.7).

Особливість цього компілятора в тому, що він спочатку перекладає код Python на мову рівня C, а потім виконуваний файл. Nuitka має безкоштовну версію, яку можна використовувати для невеликих проектів, та комерційну — для професійної розробки.

Stackless Python

Stackless Python — це інтерпретатор Python, який отримав таку назву тому, що в ньому немає залежності від стека викликів C. Хоча насправді Stackless Python використовує стек C, цей стек очищається між викликами функцій.

Stackless Python запускає програму Python, розбиваючи її на мікропотоки, що управляються інтерпретатором, а не системним ядром. Тобто перемикання контексту та планування завдань відбувається в інтерпретаторі. Паралельно, не відволікаючись, можна працювати над кодом в режимі реального часу.

Поради для вивчення Python

Згідно з авторитетним рейтингом TIOBE, Python практично щомісяця займає перше-друге місце в списку найпопулярніших мов програмування. Пояснюється це дуже просто: все тому, що Python-розробники користуються попитом на ринку. Володіючи цією мовою, можна писати різні програми: від калькуляторів до нейромереж.

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Вирішивши досягти успіху в програмуванні на Python, варто прислухатися до кількох порад, які прискорять цей шлях:

Для початку вивчіть синтаксис — базові команди та документацію. У цьому добре допоможе офіційний сайт Python. Після цього можна почати вивчати відеоуроки, підручники та онлайн-самовчителі. Курси програмування теж стануть у пригоді. Вони корисні для джуніорів і помітно спрощують процес навчання, але не чекайте, що відразу після закінчення курсів ви станете затребуваним кодером.

Виберіть середовище розробки. Зазвичай це настільна програма, в якій крім редактора коду є додаткові плагіни та інструменти збирання, що розширюють можливості програміста.

Опанувавши базові навички, переходьте до практики. Спробуйте писати прості програми. Якщо виходить, беріть участь в онлайн-заходах для новачків.

Читайте додаткову літературу, відвідуйте профільні сайти та форуми. Там ви зможете поставити запитання про проблеми під час роботи з кодом.

Висновок

Вивчити Python самостійно цілком реально. Але досягнення цієї мети залежить від того, наскільки ви будете посидючі та вимогливі себе при організації процесу вивчення мови. Якщо ви опанували синтаксис і можете писати прості програми, це означає, що вже пройшли половину шляху. Далі вам доведеться дізнатися, як працюють компілятори Пітон та інструменти розробника, які не входять до базового набору IDE. Навчання мови програмування не припиняється на хвилину. Щороку Python-розробникам пропонують нові програми та інструменти для прискорення та спрощення їх роботи з кодом. Все це рекомендується вивчати. Якщо, звичайно, ви хочете вважати себе сучасним та прогресивним кодером.

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