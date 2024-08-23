Центр інновацій Міноборони відкрив вакансії для айтівців. Шукають розробників, аналітиків та фахівців з кібербезпеки

Центр інновацій та розвитку оборонних технологій МОУ шукає кандидатів фахівців на ІТ-позиції. Про це повідомила сторінка Aerorozvidka NGO.

Англійська для IT від Englishdom. В межах курсу можна освоїти ключові ІТ-теми та почати без проблем говорити з іноземними колегами. Дійзнайтеся більше

«Друзі, якщо ви хочете розробляти IT-рішення, які змінюють хід війни, шукаєте можливості, як можна приєднатися до посилення обороноздатності держави не лише донатами, та бажаєте працювати за своєю професією на захист нашої держави — тоді це знак», — йдеться у повідомленні.

Шукають фахівців на такі позиції:

▪️ Application Security Engineer

▪️ Інструктор із використання геоінформаційних систем

▪️ Оператор технічної підтримки (L-1)

▪️ Оператор групи верифікацій

▪️ ML Engineer / MLOps

▪️ Фахівець з впровадження цифрових продуктів

▪️ Senior Software Engineer

▪️ Business Analyst/Product Owner

Детальний опис вакансій можна знайти за посиланням.

Англійська для IT від Englishdom. В межах курсу можна освоїти ключові ІТ-теми та почати без проблем говорити з іноземними колегами. Дійзнайтеся більше

Загальні умови:

▪️ Служба за контрактом до кінця воєнного стану.

▪️ Поліграф на фінальному етапі.

▪️ Служба в офісі у місті Київ.

CV можна надсилати на адресу [email protected]

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