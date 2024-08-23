Центр інновацій Міноборони відкрив вакансії для айтівців. Шукають розробників, аналітиків та фахівців з кібербезпеки
Центр інновацій та розвитку оборонних технологій МОУ шукає кандидатів фахівців на ІТ-позиції. Про це повідомила сторінка Aerorozvidka NGO.
«Друзі, якщо ви хочете розробляти IT-рішення, які змінюють хід війни, шукаєте можливості, як можна приєднатися до посилення обороноздатності держави не лише донатами, та бажаєте працювати за своєю професією на захист нашої держави — тоді це знак», — йдеться у повідомленні.
Шукають фахівців на такі позиції:
▪️ Application Security Engineer
▪️ Інструктор із використання геоінформаційних систем
▪️ Оператор технічної підтримки (L-1)
▪️ Оператор групи верифікацій
▪️ ML Engineer / MLOps
▪️ Фахівець з впровадження цифрових продуктів
▪️ Senior Software Engineer
▪️ Business Analyst/Product Owner
Детальний опис вакансій можна знайти за посиланням.
Загальні умови:
▪️ Служба за контрактом до кінця воєнного стану.
▪️ Поліграф на фінальному етапі.
▪️ Служба в офісі у місті Київ.
CV можна надсилати на адресу [email protected]
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