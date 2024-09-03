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Новини 03/09/2024

У 2024 році в Україні з’явилось більше 14 тисяч нових IT-спеціалістів

Дмитро Сімагін

Журналіст

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З січня по серпень 2024 року в України зареєструвано понад 193 тисячі ФОП, з них 14 617 або 7,6% від загального числа становлять IT-фахівці. Про це йдеться в статистичному аналізі, який опубліковано в Opendatabot.

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IT-галузь займає друге-третє місце за кількістю нових реєстрацій ФОП, поступаючись лише роздрібній торгівлі (27,5%) та маючи однаковий показник з підприємцями сфери оптової торгівлі (7,6%). Крім IT, суттєве число реєстрацій ФОП зафіксовано в сфері індивідуальних (7%) та інформаційних послуг (5,5%). 

Найбільше нових справ відкрили підприємці Києва — 26 303 або 13,6% від загальної кількості. Активно реєструють новий бізнес на Дніпропетровщині (18 025), Львівщині (14 459), Київщині (14 428) та Харківщині (12 954).

До рекордного показника зросла частка жінок серед нових бізнесменів (60%). У 2023 році вона становила 55,6%, у 2022 році — 47%. Загалом з січня по серпень 2024 року кількість нових ФОП в 1,6 разів більша, ніж закритих. З початку року 120 154 підприємців припинили свою діяльність, тоді як 193 120 людей вирішили зареєструвати ФОП.

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