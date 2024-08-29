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Новини 29/08/2024

У бета-версії iOS 18.1 знайшли AI-функцію видалення об’єктів із зображень

Дмитро Сімагін

Журналіст

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Свіжий реліз  iOS 18.1 beta 3 для розробників отримав нову функцію на базі штучного інтелекту під назвою Clean Up. Як інформує TechCrunch, вона здатна безслідно видаляти з зображень небажані об’єкти.

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Нова функція, яка також присутня в iPadOS 18.1 і macOS 15.1, видаляє з фото виділені об’єкти, не торкаючись решти знімка. Користувачу потрібно лише обвести та натиснути на об’єкт, який необхідно прибрати із зображення, після чого він миттєво зникає. 

За наявними даними, Clean Up використовує нейромережу для створення природного фону на місці віддаленого об’єкта. За словами розробників, алгоритм добре справляється з роботою навіть при взаємодії з тінями або дзеркальним відображенням об’єкта.

Apple тестує набір функцій Apple Intelligence з липня 2024 року. На даний момент вони включають можливість генерації та редагування текстів, розширені засоби роботи з електронною поштою та інструменти редагування фотографій.

 

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