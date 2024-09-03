У липні український ІТ-експорт зріс на понад 6%
Згідно з даними НБУ, у липні обсяг ІТ-експорту з України становив $545 млн. Це на $33 млн (або на 6,45%) більше, ніж у червні, повідомили в DOU.
Водночас торік у липні показник українського ІТ-експорту був більшим — $559 млн.
У першому півріччі 2024 року обсяг українського ІТ-експорту зменшився на 5%, якщо порівнювати з тим самим періодом торік. Йдеться про різницю в $170 млн. Експерти прогнозують, що падіння триватиме навіть за оптимістичного сценарію.
DOU проаналізував дані від Нацбанку щодо ІТ-експорту за останні місяці, квартали й роки, а лідери галузі поділилися своїми очікуваннями й прогнозами.
Серед найважливіших тенденцій:
- у січні та червні були найнижчі обсяги ІТ-експорту за весь період повномасштабного вторгнення;
- другий квартал показав кращий результат, аніж перший, але на це є причина;
- щомісячні показники тримаються на рівні $500+ млн;
- майже 38% виторгу надійшло від США.
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